Shakira Konzerte 2017 in Deutschland – Jetzt Tickets sichern

Shakira kommt für 2 Konzerte nach Deutschland und es gibt ab sofort Tickets dafür. Niemand aus dem Bereich der Latino-Musik ist derzeit so aktiv und erfolgreich, wie Shakira. Ein Hit jagt den nächsten – auch wenn man davon vielleicht in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz nicht immer so viel mitbekommt. Bei den Fans der Latino-Musik, ob nun Latin-Pop, Salsa, Bachata oder Kizomba, steht Shakira seit Monaten immer mit ganz vorn auf den Hit-Listen, oft gleich mit mehreren Songs. Manchmal hat sie sich mit anderen prominenten Künstlern der Szene zusammengetan, was die Musik im jeweiligen Genre noch typischer gemacht hat.

Die neue Shakira-CD Eldorado” versammelt allen aktuellen Hits von Shakira auf einem Album, von “Me Enamore” über Deja Vu (Shakira & Prince Royce) oder Chantaje (feat. Maluma) bis hin zum ersten Hit aus dieser Reihe, La Bicileta (Shakira & Carlos Vives). Siehe dazu auch unseren Artikel Shakira – Neues Album “El Dorado” für 26.5.2017 angekündigt.

Diese Song und noch mehr wird Shakira ganz bestimmt spielen auf ihren Konzerten und auch ihre alten Hits werden nicht fehlen, die allseits bekannt sind und deshalb hier nicht extra erwähnt werden müssen.

Die beiden Shakira-Konzerte sind in Köln und München, nämlich am 8. November 2017 in der Lanxess Arena Köln und am 30. November 2017 in der Olympiahalle München. Tickets gibt es ab ca. 65 € in Köln und ab ca. 75 € in München – und zwar gleich hier direkt bei eventim. Keine Umwege…

