Strictly Come Dancing 2017 am 2.12.2017 – Musical-Woche

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 4.12.2017

Strictly Come Dancing 2017 hatte am 2. Dezember 2017 die Musical-Woche – und ich finde, mit durchweg guten Tänzen! Allerdings finde ich auch, die Themen und Asssoziationen, die man mit den Musical-Hits verbindet, machen eine gerechte Beurteilung schwer. Zumindest mir fällt sie schwer. Die sich erneut ergebenden, großen Punkt-Abstände seitens der Jury ergeben sich für mich nicht. Ich habe eher das Gefühl, man folgt da einem im Verlauf von Strictly Come Dancing 2017 gewonnenen Urteil.

Herausragend im Vergleich zu den anderen Tänzen bei SCD am 2.12.2017 war für mich auch der Charleston von Alexandra Burke – Gorka Marquez, allerdings bezieht sich diese Einschätzung vor allem auf die Choreografie. Wenn das jedoch gelten lasse, bin ich gerade bei den von der Jury schlechter bewerteten Tanzpaaren viel positiver gestimmt, als das in den Punkten der Jury zum Ausdruck kommt.

Dabei ist es bei genauerer Betrachtung eher anders herum. Ich teile diese Punktzahlen in der unteren Tabellenhälfte, finde aber die in der oberen Hälfte zu hoch. Denn tänzerisch fand ich auch Alexandra Burke nicht perfekt und auch nicht annähernd perfekt. Aber mutig war das schon und gut gemacht auch!

Debbie McGee – Giovanni Pernice sind mir zu sehr im Walzer hängen geblieben. Da hätte man bei dem Thema (Cats) und einem American Smooth doch mehr wagen können. Die drei Flieger- und Dreh-Figuren hingegen waren doch recht gewöhnlich. Das war die Komfortzone von Debbie McGee und dafür hat sie schon oft genug hohe Punktzahlen abgeräumt.

Viel spannender für mich waren da Mollie King – AJ Pritchard, ein schönes Grease-Paar, Gemma Atkinson – Aljaz Skorjanec, die mir wieder gut gefallen haben – wie letzte Woche schon, und Davood Ghadami – Nadiya Bychkova, deren Tango Argentino – Interpretation mit besser gefallen hat, als die hochgelobte von Debbie McGee letzte Woche. Dieses Tanzpaar, also Davood & Nadiya, hat es dann auch erwischt. Sie sind bei Strictly Come Dancing am 2. Dezember 2017 ausgeschieden.

Aber, mein eventuell etwas kritischer Ton bezieht sich auf die Wertungen der Jury. Mir haben die Tänze gut gefallen, und zwar alle! Genießen Sie sie deshalb und auch den aufwändig inszenierten und recht üppigen Gruppentanz.

Zuvor noch die Tabelle der Wertungen zur besseren Übersicht:

Alexandra Burke – Gorka Marquez – 39 Punkte

Debbie McGee – Giovanni Pernice – 39 Punkte Joe McFadden – Katya Jones – 37 Punkte Mollie King – AJ Pritchard – 31 Punkte Gemma Atkinson – Aljaz Skorjanec – 29 Punkte

Davood Ghadami – Nadiya Bychkova – 29 Punkte

Videos der Tänze bei Strictly Come Dancing am 2.12.2017

Zuerst der Gruppentanz nach “Food, Glorious Food” aus Oliver mit allen Tanzpaaren.

Dann der Reihe nach von “oben” nach “unten”:

Alexandra Burke – Gorka Marquez tanzten Charleston nach ‘Supercalifragilistic’ aus Mary Poppins.

Debbie McGee – Giovanni Pernice tanzten American Smooth nach ‘Memory’ aus Cats.

Joe McFadden – Katya Jones tanzten Samba nach ‘Money Money’ aus Cabaret.

Mollie King – AJ Pritchard tanzten Rumba nach ‘Hopelessly Devoted To You’ aus Grease.

Gemma Atkinson – Aljaz Skorjanec tanzten Quickstep nach ‘Hello Dolly!’ aus Hello Dolly!

Davood Ghadami – Nadiya Bychkova tanzten Tango Argentino nach ‘Phantom der Oper’.

