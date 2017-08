Strictly Come Dancing 2017 – die prominenten Tanz-Kandidaten

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 11.08.2017

Für Strictly Come Dancing 2017 füllt sich wie erwartet langsam die Riege der prominenten Tanz-Kandidaten. Ein Prominenter nach dem anderen wird für SCD 2017 bekannt.

Die 2017er Staffel der Tanz-Show der BBC beginnt im September 2017. Da ist jetzt die richtige Zeit dafür.

Neu hinzu gekommen sind inzwischen Gemma Atkinson, Ruth Langsford und Davood Ghadami, die sich in der Mutter-Show von Let’s dance und Dancing Stars als Tänzer ausprobieren wollen.

Bereits gemeldet hatten wir, dass die Sängerin Mollie King aus der “Mädchenband” The Saturdays bei Strictly Come Dancing 2017 dabei sein wird. Mehr dazu im Artikel Strictly Come Dancing 2017: Mollie King erste prominente Kandidatin.

Davood Ghadami ist ein Schauspieler und 35 Jahre alt. Bekannt ist er in England vor allem aus TV-Serien. Davood Ghadami hat aber auch in diversen Filmen mitgespielt und ist als Theater-Schauspieler engagiert. Für ihn sei die Teilnahme bei Strictly Come Dancing 2017 eine besondere Ehre und eine Herausforderung außerhalb seiner Komfort-Zone, sagt er sinngemäß lt.BBC.

Gemma Atkinson ist 32 Jahre alt und ebenfalls Schauspielerin in Soaps, Filmen und am Theater. Außerdem ist sie ein gern gesehenes und fotografiertes Society-Girl. Auch als Fußballer-Frau hat sie Aufmerksamkeit erregt. Sie war z.B. einmal mit Cristiano Ronaldo liiert. Sie sei sehr aufgerecht und nervös, meint sie zu ihrem neuen Engagement bei Strictly Come Dancing, freut sich aber darauf, Neues zu lernen.

Ruth Langsford ist eine in England bekannte TV-Moderatorin und mit 57 Jahren bisher die älteste Kandidatin im Cast für Strictly Come Dancing 2017. Ruth Langsford präsentiert u.a. immer freitags das Frühstücksfernsehen “This Morning” des bekannten britischen Privatsenders ITV – seit 17 Jahren schon! Obwohl Ruth Langsford schon viel auf der Welt herum gekommen ist in ihrem Leben, hatte sie nach eigenen Angaben noch nie eine einzige Tanzstunde. Sie käme nur mit der bescheidenen “Tanz-Erfahrung” von diversen Partys zu Strictly Come Dancing 2017 – sagt sie lt. BBC.

