Strictly Come Dancing 2017: Mollie King erste prominente Kandidatin

Mollie King ist bei Strictly Come Dancing 2017 die erste prominente Kandidatin. Das hat die BBC nun nach ersten Gerüchten bestätigt. Damit ist die Saison für Strictly Come Dancing 2017 nun wohl endgültig eröffnet. Bis zum September 2017, wenn das Vorbild aller TV-Tanz-Shows beginnt, werden nun vermutlich wöchentlich neue Promi-Namen öffentlich bekannt werden. Strictly Come Dancing ist das Original solcher Tanz-Shows im Fernsehen wie “Let’s dance”, “Dancing Stars”, “Dancing with the Stars” und wie sie in den über 50 Ländern alle heißen, in denen inzwischen nach diesem Show-Konzept getanzt wird.

Mollie King ist eine Sängerin, wohl vor allem durch die Girl-Band “The Saturdays” bekannt, hat aber auch unter eigenem Namen z.B. im letzten Jahr den Song “Back to you” veröffentlicht. Außerdem ist Mollie King in der Mode- und Kosmetik-Branche ein gern gesehener Promi, hat wohl auch entsprechende Werbeverträge und gilt als Teil der Londoner Fashion- und Style-Szene. Die Band befindet sich momentan in einer “Auszeit”, die aber schon seit 3 Jahren anhält.

Mollie King ist übrigens nicht die erste Lady von The Saturdays, die bei Strictly Come Dancing mittanzt. 2014 war bereits Frankie Bridge dabei und hat es immerhin bis ins Finale und unter die besten 3 Tanzpaare geschafft. Ein ähnlich gutes Abschneiden kann man sicher auch von Mollie King erwarten. Mindestens in der nicht ausgerufenen Kategorie “Attraktivste Tänzerin bei Strickly Come Dancing 2017” wird sie vorn mit dabei sein.

Sinngemäß sagt Mollie King laut BBC zu ihrem neuen Engagement als Tänzerin, dass sie sich als großer Fan von Strictly Come Dancing sehr freue, dabei zu sein und darauf, Standard- und Latein-Tänze zu lernen. Außerdem könne sie es kaum erwarten, die schicken Tanzkleider zu tragen. Sie wüsste genau, dass die Tanz-Show vor allem harte Arbeit von ihr verlange. Aber, sie sei bereit für diese Herausforderung.

Ja, das wollen wir hoffen und freuen uns schon auf Mollie King bei Strictly Come Dancing 2017!

Salsango wird über Strictly Come Dancing 2017 wieder regelmäßig berichten, wenn es dabei bleibt, dass wir die Show oder wenigstens die wichtigsten Ausschnitte daraus sehen können. Fotos aus der Show können wir leider nach wie vor nicht zeigen. Wir haben auch kaum Hoffnung, dass sich das für 2017 noch ändern wird. Der Grund ist, dass wir territorial für die BBC “Welt” sind, Fotos von SCD aber nur für Medien aus dem Sendegebiet zur Verfügung gestellt werden. Das endet aber definitionsgemäß in den Benelux-Ländern an der deutschen Grenze…

