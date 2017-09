Supertalent 2017 am 16.9.2017: Alle Kandidaten, die Show beginnt!

Das Supertalent 2017 am 16.9.2017 – die neue Staffel von Supertalent beginnt! In den letzten Jahren wurden uns in den ersten Sendungen immer gute “Supertalente” gezeigt, vielleicht mit “System” oder Absicht des Senders. Jedenfalls hatten sich die ersten Shows immer mehr gelohnt, als manche später. Warum sollte das beim Supertalent am 16.9.2017 anders sein?

Das Supertalent 2017 geht wieder bis kurz vor Weihnachten, das hat sich ja so eingespielt in den letzten Jahren. In der Überwiegenden Mehrheit sin die Sendungen Zusammenschnitte aus den Jury-Castings. Da, also in der Jury vom Supertalent 2017, sitzt in diesem Jahr Nazan Eckes neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell – für alle,die das noch nicht mitbekommen haben sollten. Moderator der Show ist erneut Daniel Hartwich.

Damit sind erst einmal die wichtigsten Fakten geklärt und wir können zu den Kandidaten beim Supertalent 2017 am 16.9.2017 kommen. Für alles andere bleibt uns in den nächsten Wochen genug Zeit…

Kandidaten Supertalent 2017 am 16.9.2017

Wir kennen die Reihenfolge nicht genaus, in denen die Kandidaten beimSupertalent am 16.9.2017 auftreten. Wir versuchen uns deshalb in einer “Vorhersage”, von der es jedoch erfahrungsgemäß immer ein paar Abweichungen gibt…

Zuerst gibt es die Fotos aller Kandidaten beim Supertalent 2017 am 16.9.2017. Die Texte ergänze wir dann noch bis zur Sendung um 20.15 Uhr auf RTL.

Hund Pepsi (Foto oben) kommt mit Frauchen Jenny Frank zum Supertalent am 16.9.2017. Hunde und das Supertalent – das ist ja eine ganz besondere “Liebesbezeihung”. Schon 2 x konnten Hunde das Supertalent auf RTL gewinnen. Nichts gegen Hunde, im Gegenteil. Aber einen Hund als Sieger brauchen wir auch 2017 nicht.

Pepsi und Jenny kommen aus Brombachtal. Pepsi ist ein Jack-Russell-Terrier und möchte wie die meisten Hunde, seinem Frauchen gefallen. Also zeigt er begeistert seine Tricks. Frauchen begleitet Pepsi auch in die Musikschule, um dort für die Kinder Klavier zu spielen! Na, da sind wir gespannt…

Die Tanzschule Schmetterling in Oberhausen stellt 8 süße, kleine Mädchen mit ihren Papas auf die Bühne beim Supertalent am 16.9.2017. Eigentlich tanzen nur die jungen Ladies gemeinsam in der Tanzschule. Aber natürlich sind sie alle Papas Liebling und so werfen sich die Väter auch so richtig ins Zeug. Da sind in der Tanzschule Schmetterling in Oberhausen bestimmt alle ganz stolz.

Los Manolos kommt aus Bonn. Manuel Albaida(48 Jahre alt) und Manuel Cabello Torres (49 Jahre alt) haben sich mit Harindra Bambarandage Perera (68 Jahre alt) und dem Italiener Bruno Dieni (53 Jahre alt) als Band zusammengeschlossen. Beim Supertalent am 16.9.2017 spielen Los Manolos eine Rumba.Sonst wollen sie bei ihren Auftritten das Publikum immer zum Tanzen animieren. Ob das im RTL-Studio auch klappt?

Michael Weber kommt aus Köln und ist 59 Jahre alt. Beim Supertalent will Michael Weber als Skifahrer glänzen? Ob er da hier richtig ist?

Pascal Kozuch kommt aus Delmenhorst und ist 22 Jahre alt. Pascal Kozuch zeigt den Tanzstil “Popping”. Was das ist? Wurde schon häufig in diversen Shows gezeigt. Schauen Sie einfach mal hin…

Wilma Rösch kommt aus Gaimersheim und ist 44 Jahre alt. Wirklich? Eigentlich ist Wilma Rösch Malerin. Warum will sie dann beim Supertalent am 16.9.2017 singen? Ein bisher unentdecktes Talent?

Tilim Selva und Ceyhan Keles kommen aus Remscheid. Tilim Selva ist 25 Jahre alt und ist Tanzlehrer, Ceyhan Keles 32 Jahre alt und betreibt in seiner Freizeit eine Tanzschule. Das passt ja schon mal… Beide gemeinsam tanzen Hip Hop beim Supertalent am 16.9.2017.

Die „Jumping Queens“ kommen aus Kevelear. 16 Frauen von 19 bis 57 Jahren, eine Fitnessgruppe mit Elke Specht als Chefin. Was sie machen? Auf dem Trampolin hopsen – nach einer Choreografie.

Quintino Cruciano kommt ursprünglich aus Italien, lebt aber in Salzgitter. 81 Jahre alt ist Quintino Cruciano schon und singt beim Supertalent den Song „Nella Fantasia“ von Ennio Morricone.

Farid Zitoun ist Stuntman von Beruf, kommt ursprünglich aus Algerien, lebt und liebt in Frankreich und ist 23 Jahre alt. Fit ist Farid Zitoun, denn er trainiert 10 Stunden am Tag…

Mark Faje ist eigentlich Artist, kommt aus Chicago zum Supertalent, ist 47 Jahre alt und nach eigenen Angaben “der gefährlichste Comedian der Welt”. Schon im zarten Jugendalter begann er als Magier mit den ersten Auftritten und tourt inzwischen rund um die Welt.

Noch dabei beim Start vom Supertalent am 16.9.2017 sind Brian Miser aus den USA als “lebende Kanonen-Kugel”, Sergey und Svetlana Chuyko aus Moskau mit ihrer„Fantasy Bubble Show“ und Ramesh aus Indien, der allerlei anstreckt – im wahrsten Sinne der Worte!

