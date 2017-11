The Bar at Buena Vista 2018 in Deutschland und Schweiz auf Tour

Die beliebte, kubanische Tanz- und Musik-Show 2018 in vielen Städten zu Gast

“The Bar at Buena Vista” ist eine kubanische Musik- und Tanz-Show, die im Frühjahr 2018 wieder durch Deutschland und die Schweiz tourt. Die Show ist mehr der traditionellen kubanischen Musik verpflichtet – also der Rumba und dem Son, die bekanntlich zu den grundlegenden Zutaten der Salsa-Musik gehören. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Unterhaltung und einige der bekanntesten, kubanischen Traditionals!

Die Auftritte der „Grandfathers of Cuban Music“ gehören regelmäßig zu den Höhepunkten der Show. Allerdings sind es auf Grund des Alters der Helden von einst mittlerweile andere Protagonisten als noch vor ein paar Jahren, die aber nicht weniger von guter kubanischer Unterhaltung verstehen.

Diesmal sind bei “The Bar at Buena Vista 2018” dabei als Sänger dabei u.a. Ignacio „Mazacote“ Carrillo (93 Jahre alt, u.a. mit Ibrahim Ferrer), Rene Pérez Azcuy (77 Jahre) und Siomara Valdés (u.a. im Club und Cabaret Tropicana Havanna) oder Jose Alejandro „Capullo“ Bolaños Herrera (u.a. im La Floridita und in Sloppy Joe’s).

Dazu spielt eine Live-Kapelle. Als Tänzer sind besonders zu nennen Luis Chacón „Aspirina“ Mendive (78 Jahre alt) als Rumba-Meister und Eric Turro Martinez -Maestro des kubanischen Son- als Choreograf und “Dance-Captain”. Daneben gibt es weitere Musiker und Tänzer. Durchs Programm führt Toby Gough als Autor und Regisseur des Stückes.

31 Konzerte oder Aufführungen sind von The Bar at Buena Vista wieder im März 2018 und April 2018 geplant. In Deutschland stehen immer nur ein oder zwei Termine pro Stadt auf dem Programm, in Zürich bleibt das Programm für knapp eine Woche.

The Bar at Buena Vista ist immer ein Vergnügen für Salsa-Freunde und der des kubanischen Lebensgefühls, das wir gern empfehlen!

Die Tickets gibt es ab 25 € bis knapp über 50 €, in Zürich ab 60 CHF, je nach Stadt und je nach Platz-Kategorie auch mehr. Los geht es meist um 20.00 Uhr, selten um 19.00 Uhr und in Zürich um 19.30 bzw.18.00 Uhr. Für die Details und zum Ticket-Erwerb legen wir am Ende des Artikels spezielle Links.

Städte und Termine The Bar at Buena Vista 2018

Auf folgende Termine von The Bar at Buena Vista 2018 könnt Ihr Euch einrichten:

Essen am 11. März 2018 im Colosseum Theater Essen

am 11. März 2018 im Colosseum Theater Essen Dresden am 12. März 2018 im Kulturpalast Dresden

am 12. März 2018 im Kulturpalast Dresden Hannover am 14. März 2018 im Theater am Aegi

am 14. März 2018 im Theater am Aegi Bielefeld am 15. März 2018 in der Rudolf-Oetker-Halle

am 15. März 2018 in der Rudolf-Oetker-Halle Frankfurt am 16. März 2018 in der Alten Oper

am 16. März 2018 in der Alten Oper Mannheim am 17. März 2018 im Rosengarten

am 17. März 2018 im Rosengarten Berlin am 19. und 26. März 2018 im Friedrichstadtpalast

am 19. und 26. März 2018 im Friedrichstadtpalast Leipzig am 20.-21. März 2018 im Gewandhaus zu Leipzig

am 20.-21. März 2018 im Gewandhaus zu Leipzig Dortmund am 23.-24. März 2018 im Konzerthaus Dortmund

am 23.-24. März 2018 im Konzerthaus Dortmund Bremen am 25. März 2018 in der Glocke

am 25. März 2018 in der Glocke Hamburg am 27.-28. März 2018 in der Laeiszhalle Hamburg

am 27.-28. März 2018 in der Laeiszhalle Hamburg Stuttgart am 29. und 31. März 2018 in der Liederhalle

am 29. und 31. März 2018 in der Liederhalle Köln am 1. April 2018 und am 3.-4. April 2018 in der Kölner Philharmonie

am 1. April 2018 und am 3.-4. April 2018 in der Kölner Philharmonie München am 2. April 2018 in der Philharmonie am Gasteig (2 Vorstellungen, 15.00 und 19.00 Uhr)

am 2. April 2018 in der Philharmonie am Gasteig (2 Vorstellungen, 15.00 und 19.00 Uhr) Düsseldorf am 6. April 2018 in der Tonhalle Düsseldorf

am 6. April 2018 in der Tonhalle Düsseldorf Baden-Baden am 7. April 2018 im Festspielhaus Baden-Baden

am 7. April 2018 im Festspielhaus Baden-Baden Rust am 8. April 2018 im Europapark Rust in der Arena dort

am 8. April 2018 im Europapark Rust in der Arena dort Zürich vom 10.-15.4.2018 in der Halle 622 Zürich-Oerlikon

Hier die Ticket-Links: