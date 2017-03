Isabel Edvardsson – Maxi Arland mit Quickstep bei Let’s dance 2017

Quickstep-Version von Cheri Cheri Lady für Maximilian Arland und Isabel Edvardsson

Maximilian Arland und Isabel Edvardsson tanzen in der in der 1. Show von Let’s dance 2017 am 17.3.2017 einen besonderen Quickstep. Kurz vor der Show bat das Tanzpaar zum Foto-Termin beim Training für diesen Tanz. Der ist in gewisser Weise etwas Besonderes, denn es ist eine Quickstep-Version des Songs „Cheri Cheri Lady“, ursprünglich von Modern Talking. Die Version, die Maximilian Arland – Isabel Edvardsson bei Let‘ dance am 17.3.2017 tanzen stammt vermutlich vom Jazz Dance Orchestra aus Russland. Einen offiziellen Download haben wir dafür leider nicht gefunden. Aber wir fügen unten, unter den Fotos von Maximilian Arland – Isabel Edvardsson, zwei Videos als Hörbeispiele ein, einmal live und einmal als Studio-Produktion. Vielleicht kann der eine oder andere etwas damit anfangen…

Cheri Cheri Lady als Quickstep

