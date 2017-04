Country-CD in Erinnerung an Joey Feek “If not for you” veröffentlicht

Joey Feek – Country-CD If not for you

Joey Feek, von der diese Country-CD stammt und die an sie erinnern soll, war eine Country-Sängerin aus den USA. Vor etwas mehr als einem Jahr ist Joey Feek gestorben, im Alter von nur 40 Jahren. Sie hat letztlich einen längeren Kampf gegen den Krebs verloren. Zurück ließ sie u.a. ihren Mann Rory, mit dem sie als Duo Joey + Rory mehrere Alben veröffentlichte und einen Grammy gewann, und eine kleine, gemeinsame Tochter. Die wurde geboren, kurz bevor Joey Feek erfuhr, dass sie erneut und diesmal unheilbar an Krebs erkrankt sei. Es ist eine herzzerreißende Geschichte, die hier gar nicht angemessen erzählt werden kann.

Mit diesem Album “If not for you” will Sänger und Musik-Produzent Rory Feek seiner großen Liebe auch in der Öffentlichkeit eine bleibende Erinnerung setzen. Sinngemäß sagte er: “Die Texte dieser Platte machten deutlich, wer sie war und wer sie sein wollte.” Die Lieder zu diesem Album wurden schon vor über 10 Jahren aufgenommen…

In den USA ist das Album von Joey Feek derzeit sehr erfolgreich und auch hiesige Country-Fans dürften sich an dieser Art Country-Musik erfreuen, die eher traditionell geprägt ist und an vielen Stellen an die “gute alte Zeit” erinnert, ohne altbacken zu sein. Einfach mal reinhören, es lohnt sich – und man weint auch schnell mal eine Träne mit…

Es gibt das Album hier bei uns nur als mp3-Download oder als Stream. Wer die CD haben möchte, bekommt die als Import-Version bei amazon für 20,06 €. Der mp3-Download kostet 9,19 € und das Streaming über amazon music ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Sie erreichen über den Link vorn alle Varianten.

