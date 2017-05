Dancing Stars 2017 12.5.2017: ESC-Songs & der Teufel an der Wand

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 12.05.2017

Tänze und Songs bei den Dancing Stars am 12.5.2017 und eine bedauerliche Verletzung



Foto: ORF – ORF.at – Gregor Tatschl Dancing Stars 12.5.2017 – Ausgeschieden Monica Weinzettl wegen Verletzung –Foto: ORF – ORF.at – Gregor Tatschl

Die Dancing Stars 2017 am 12. Mai 2017 werden getanzt, ohne dass ein Promi ausscheiden muss – bzw. ist schon Monica Weinzettl ausgeschieden. Das ist auch das Aus für Florian Gschaider bei den Dancing Stars 2017, leider ohne dass er so richtig in die Sendung hat finden können. Auf ein Neues dann, Florian!

Monica Weinzettl ist verletzt, “Stressbruch und Knochenmarködem im rechten Sprunggelenk“. Das tut mir leid für sie! Die Dramatisierung vom “Absterben des Knochens” und einer drohenden Amputation, wenn sie weiter bei den Dancing Stars 2017 mittanzen würde, halte ich jedoch für völlig unnötiges, aufbauschendes Geschwätz. Wenn man verletzt ist und die Ärzte verbieten das Tanzen, ist es damit auch gut. Dafür muss sich niemand entschuldigen. Da muss ich jedoch nicht noch den Teufel an die Wand malen. Das enttäuscht mich! Trotzdem gute Besserung und alle Gute, Monica Weinzettl!

Die verbliebenen Tanzpaare bei den Dancing Stars am 12. Mai 2017 können dafür heute ganz zwanglos und befreit tanzen. Es muss kein weiteres Paar ausscheiden, also geht es zwar um Punkte und eine gute Show, auf alle Fälle sind aber alle wieder dabei nächste Woche. Freuen wir uns also auf eine schöne Sendung mit tollen Tänzen und bester Unterhaltung!

Die Musik bei den Dancing Stars 2017 am 12. Mai 2017 steht ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest. Nathan Trent hat es gestern Abend ins Finale vom ESC morgen geschafft. Das ist doch schon mal ein schönes Zwischenergebnis dort. Heute bei den Dancing Stars tanzt jedes Paar nach einem bekannten ESC-Song aus der Vergangenheit. Die Profi-Tänzer gleichen den fehlenden Tanz von Florian Gschaider – Monica Weinzettl aus und müssen zweimal (also insgesamt 3 x) ran bei den Dancing Stars am 12.5.2017.

Tänze, Songs und Punkte Dancing Stars 2017 12.5.2017

Die Profi-Tänzer der Dancing Stars tanzen einmal nach einem Medley der ESC-Songs „Insieme 1992“, „Ne Partez Pas Sans Moi“ und „Rise Like a Phoenix“ – und dann noch einen Jive zu „Making Your Mind Up“. Da können wir also mal schauen, wie es richtig geht… Ein bisschen blöd ist allerdings, dass uns damit 3 Jive heute bei den Dancing Stars angeboten werden. Dann war die Tango-Häufung von letzter Woche wohl kein Zufall, sondern es steckt eine Absicht der Redaktion dahinter.

Die Punkte der Dancing Stars Jury ergänzen wir hier gleich im Anschluss an die Sendung.

Die Tänze und Songs der Dancing Stars – Tanzpaare am 12.5.2017

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml tanzen Rumba nach dem Song „Can’t Wait Until Tonight“ von Max Mutzke – ESC 2005

Martin Ferdiny – Maria Santner tanzen Slowfox nach „What’s Another Year“ von Johnny Logan – ESC 1980

Niki Hosp – Willi Gabalier tanzen Jive nach dem Song „Waterloo“ von ABBA – ESC 1974

Otto Retzer – Roswitha Wieland tanzen Jive nach dem Song „Poupée de cire, poupée de son“ von Serge Gainsbourg und France Gall – ESC 1965

Riem Higazi – Dimitar Stefanin tanzen Samba nach dem Song „Everyway That I Can“ von Sertab erener – ESC 2003 (für die Türkei)

