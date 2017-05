Dancing Stars 2017 am 19. Mai 2017, Songs, Tänze und 5 Paso doble

Huiuiui, die Dancing Stars 2017 am 19. Mai 2017 punkten mit Tänzen satt, pro Paar jeweils 2 samt einem schönen Paso doble – Wettbewerb. Hier wie immer alle Songs und alle Tänze der kommenden Sendung der Dancing Stars 2017 am 19.5.2017.

Die Idee, alle Paare in einer Sendung Paso doble tanzen zu lassen, kann man nur loben. Das bringt fast ein Maximum an Vergleichbarkeit und spart viele Pasos in den anderen Dancing Stars – Sendungen. Ob die Tänze dann auch so ein Augenweide werden, wie man hofft, kann man nur wünschen, müssen wir jedoch abwarten. Wünschen wir uns auch, dass das Dancing Stars – Orchester alle Songs so arrangiert, dass wirklich gleiche Bedingungen für alle Paare geschaffen werden. Im Original haben die Songs nämlich durchaus verschiedene Stimmungen. Es wäre jammerschade, wenn gerade bei so einer Art Paso doble – Wettbewerb die Musik Paare bevorzugen oder benachteiligen würde.

Auch sonst sehen wir bei den Dancing Stars am 19.5.2017 wieder 3 gleiche Tänze. Diesmal ist es der Quickstep, der von 3 Tanzpaaren getanzt werden muss. Außerdem gibt es noch Samba und Slowfox. Man darf gespannt sein! Bei den Punkten haben alle Dancing Stars – Paare diesmal eine Gutschrift (oder eine Hypothek) aus der letzten Sendung im Gepäck. Punkte und Zuschauer-Voting der letzten Woche wurden ja in die Sendung vom 19. Mai 2017 mitgenommen, weil zuletzt niemand ausscheiden musste.

Wie jede Woche gibt es dann am Samstag wieder einen Kommentar von uns zur Sendung und den Tänzen.

Songs, Tänze und Punkte Dancing Stars 2017 19.5.2017

Diesmal haben wir die Paare gleich so geordnet, wie sie zuletzt aus der Sendung nach den Jury-Punkten kamen:

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml tanzen Quickstep nach dem Song „Supercalifragilistic". Als Paso doble haben sie den Song „The Fifth".

Martin Ferdiny – Maria Santner tanzen Samba nach dem Song „Crickets Sing for Anamaria". Als Paso doble haben sie den Song „The Black Pearl".

Riem Higazi – Dimitar Stefanin tanzen Quickstep nach dem Song „Gekommen um zu bleiben". Also Paso doble haben sie den Song „Frozen".

Niki Hosp – Willi Gabalier tanzen Slowfox nach dem „The Pink Panther Theme". Als Paso doble haben sie den Song „All About Us".

tanzen Slowfox nach dem „The Pink Panther Theme“. Als Paso doble haben sie den Song „All About Us“. Otto Retzer – Roswitha Wieland tanzen Quickstep nach dem Song „Get the Party Started“. Als Paso doble haben sie den Song „Espana Cani“.

