Dancing Stars 2017 Ostern 15.4.2017, Tänze, Songs, 1. Entscheidung – hier Eser Ari-Akbaba – Danilo Campisi – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Bei den Dancing Stars 2017 steht am 15. April 2017, zu Ostern, die erste Entscheidung an. Wer tanzt welchen Tanz? Wer wird am 15.4.2017 ausscheiden? Es wird spannend bei den Dancing Stars am 15.4.2017 im ORF. Soviel steht fest! Die neuen Promi-Herren der Dancing Stars 2017 machten in der 1. Sendung von 14 Tagen einen recht starken Eindruck, mussten sich aber mehrheitlich den Promi-Damen bei den Dancing Stars 2017 geschlagen geben, die in der 2. Sendung vor einer Woche insgesamt Punkte bekamen.

Bei genauerer Betrachtung der neuen Tanzpaare der Dancing Stars 2017 kann man aber diese Unterteilung so nicht stehen lassen, denn es gibt 5 Tanzpaare, die das Punkte-Feld anführen und 5 Paare, die noch die 2. Hälfte des Tableaus markieren. “Noch” ist durchaus ernst gemeint, denn es kann sich einiges ändern heute Abend bei den Dancing Stars am 15.4.2017. Die derzeit führenden Ana Milva Gomez – Thomas Kraml haben eine Samba “vor der Brust”. das ist so früh im Verlauf der Show schon eine besondere Herausforderung. Die noch hinten liegenden Tanzpaare Otto Retzer – Rosi Wieland und Walter Schachner – Lenka Pohoralek dagegen haben ausgezeichnete Klassiker quasi als Steilvorlage zur Verbesserung bekommen: “Sway” und „La Cumparsita“. Und auch bei Eser Ari-Akbaba – Danilo Campisi kann man optimistisch sein. Beide tanzen einen Quickstep, der für Eser Ari-Akbaba durchaus schwierig sein könnte, den aber Danilo Campisi gut beherrscht und Show-Erfahrung damit hat. Wenn die 3 Tanzpaare bei den Dancing Stars am 15.4.2017 gut punkten können, könnte es eng werden für Niki Hosp – Willi Gabalier, die einen zum Scheitern verführenden Song als Cha Cha Cha erwischt haben. Da muss Willi Gabalier erheblich zulegen mit seiner Choreografie!

Niki Hosp – Willi Gabalier vor den Dancing Stars am 15.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Hier der Punkte-Stand der Tanzpaare vor der Sendung heute abend:

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml: 7+9+8+6=30 Punkte Monica Weinzettl – Florian Gschaider: 6+7+7+5=25 Punkte Martin Ferdiny – Maria Santner: 6+6+6+6=24 Punkte Norbert Schneider – Conny Kreuter: 6+7+7+2=22 Punkte

Riem Higazi – Dimitar Stefanin: 5+6+6+5=22 Punkte Volker Piesczek – Alexandra Scheriau: 5+5+7+2=19 Punkte Niki Hosp – Willi Gabalier: 5+4+5+4=18 Punkte Eser Ari-Akbaba – Danilo Campisi: 4+4+6+2=16 Punkte

Walter Schachner – Lenka Pohoralek: 4+4+5+3=16 Punkte Otto Retzer – Roswitha Wieland: 3+2+3+4=12 Punkte

Und nun die

Tänze und Songs bei den Dancing Stars am 15.4.2017

Die Paare sind nun alphabetisch nach dem Vornamen der Promis sortiert:

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml tanzen eine Samba nach dem Song „Whenever, Wherever“ von Shakira.

Lenka Pohoralek – Walter Schachner vor den Dancing Stars am 15.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

