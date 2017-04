Dancing Stars 2017 – Tänze, Songs und Paare am 7. April 2017

Dancing Stars 2017 – Tänze und Paare am 7. April 2017 – hier alle Paare der 2. Show – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

2. Kennenlern-Show der Dancing Stars 2017 am 7. April 2017, diesmal mit Einzel-Tänzen der Paare mit den Promi-Damen. Hier die Tänze und Songs bei den Dancing Stars am 7.4.2017 und natürlich noch einmal die Paare für alle, die das bisher verpasst haben oder sich nicht mehr so genau erinnern. Wie letze Woche ist es so, dass es zwar schon Punkte gibt, die dann nächste Woche mitzählen, aber noch kein Tanzpaar ausscheidet. Übrigens: Nächste Woche sind die Dancing Stars 2017 mit der ersten Entscheidungs-Show erst am Samstag, weil mindestens traditionell am Karfreitag keine Tanzveranstaltungen stattfinden. In einigen Ländern ist das ja sogar verboten.

Wir freuen uns auf die Paare mit den weiblichen Promi-Kandidaten. Wenn das so ähnlich verläuft, wie letzte Woche bei den Herren, können wir sicher ganz zufrieden sein und uns auf die kommenden Entscheidungs-Shows freuen. Die Dancing Stars 2017 könnten gut und spannend werden! Die Paare mit den Promi-Männer tanzen in dieser Woche gemeinsam einen Gruppentanz ohne detaillierte Wertung.

Es tanzen im Einzelnen:

Tänze und Paare in der 2. Show Dancing Stars am 7.4.2017

Die Punkte vergibt natürlich wieder die neue Jury der Dancing Stars 2017 – eigentlich selbstverständlich, aber wegen der neuen Besetzung, erwähnen wir die Jury noch einmal extra. Sie besteht aus Nicole Hansen, Dirk Heidemann, Karina Sarkissova, Balázs Ekker (mehr dazu siehe Artikel Dancing Stars 2017: Die neue Dancing Stars Jury) an folgende Tanzpaare:

Reihenfolge und Jury-Punkte der Paare Dancing Stars 31.3.2017

Im Moment sind die Paare noch alphabetisch sortiert. Das ändern wir natürlich im Verlauf oder spätestens am Ende der Show, wenn wir auch die Jury-Punkte ergänzen:

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml: 0 Punkte

Eser Ari-Akbaba – Danilo Campisi: 0 Punkte

Monica Weinzettl – Florian Gschaider: 0 Punkte

Niki Hosp – Willi Gabalier: 0 Punkte

Riem Higazi – Dimitar Stefanin: 0 Punkte

Tänze, Songs, Voting-Nummern und Fotos der Paare Dancing Stars 7.4.2017

Die Nummern hinter den Tanzpaaren sind die Voting-Nummern, die nicht mit den Startnummern identisch sind. Sie können für Ihr Lieblings-Tanzpaar abstimmen unter 09010 5909 + die o.g. Votingnummer (50 Cent pro Anruf/SMS aus Österreich).

Monica Weinzettl – Florian Gschaider (Paar 01) tanzen Cha Cha Cha nach den Song „Billie Jean“ von Michael Jackson.

Monica Weinzettl – Florian Gschaider bei den Dancing Stars am 7.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Eser Ari-Akbaba – Danilo Campisi (Paar 03) tanzen Cha Cha Cha nach dem Song „I Gotta Feeling“ von The Black Eyed Peas.

Eser Ari-Akbaba – Danilo Campisi bei den Dancing Stars am 7.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml (Paar 05) tanzen Langsamer Walzer nach dem Song „Blue Velvet“ von Lee Morris und Bernie Wayne (gesungen seit 1951 von verschiedene Interpreten).

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml bei den Dancing Stars am 7.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Niki Hosp – Willi Gabalier (Paar 07) tanzen Langsamer Walzer nach dem Song „Natural Woman“ von Aretha Franklin (später auch gesungen von u.a. Carol King, Celine Dion und Mary J. Blige).

Niki Hosp – Willi Gabalier bei den Dancing Stars am 7.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Riem Higazi – Dimitar Stefanin (Paar 09) tanzen Langsamer Walzer nach dem Song „Nothing Else Matters“ von Metallica.

Riem Higazi – Dimitar Stefanin bei den Dancing Stars am 7.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Weiter dabei sind im Gruppen-Tanz die Paare:

Martin Ferdiny – Maria Santner (letzte Woche 24 Punkte)

Norbert Schneider – Conny Kreuter (letzte Woche 22 Punkte)

Otto Retzer – Roswitha Wieland (letzte Woche 12 Punkte)

Volker Piesczek – Alexandra Scheriau (letzte Woche 19 Punkte)

Walter Schachner – Lenka Pohoralek (letzte Woche 16 Punkte)

Gruppentanz Dancing Stars am 7.4.2017 – Promi-Herren, hier alle Paare – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

