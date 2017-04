Alle Songs und Kandidaten bei DSDS am 22. April 2017 mit dem Motto "Film-Hits"

DSDS 2017 am 22.4.2017 Alle Songs und Kandidaten der DSDS-Live-Show (außer Noah Schärer) – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Zur 3. Live-Show von DSDS 2017 am 22. April 2017 sind Film-Hits das Motto der noch 8 Kandidaten. Wer wird bei DSDS am 22.4.2017 ausscheiden? Welche Kandidaten werden es schaffen, die TV-Zuschauer noch einmal von sich zu überzeugen? Haben diesmal alle 8 Kandidaten den richtigen Songs für sich ausgewählt? Daran durfte man ja in der letzen Woche seine Zweifel haben. Und welche Songs singen Alexander Jahnke, Alphonso Williams, Chanelle Wyrsch, Duygu Goenel, Maria Voskania, Monique Simon, Noah Schärer und Sandro Brehorst bei DSDS am 22. April 2017?

Hier findet Ihr vor der Live-Show schon die ersten Antworten – die Songs der DSDS-Kandidaten heute – und dann nach der Show, wer ausgeschieden und wer weiter gekommen ist -und selbstverständlich dann morgen früh wieder die neuesten Fotos aus dieser DSDS-Live-Show. Läuft alles nach Plan, fliegen heute 2 Kandidaten bei DSDS 2017 raus. So genau weiß man das ja in dieser DSDS-Staffel nie. Da kann sich immer mal was auch kurzfristig ändern… Damit rechnen muss man aber heute sicher nicht.

Auch sonst ist nicht mit Überraschungen zu rechnen. Oder wer will -abgesehen von persönlichen Sympathien- sich schon vor den Songs auf einen Kandidaten festlegen, ob der bzw. die nun weiter kommt oder ausscheiden? Geht man nach den gesanglichen Leistungen der letzten Woche, hätten wohl Chanelle Wyrsch und Noah Schärer die schlechtesten Karten für ein Weiterkommen. Das kann aber nach den Songs heute wieder ganz anders aussehen. Zumal schon letzte Woche nicht ausgemacht die gesanglich schwächsten Kandidaten ausgeschieden sind. Vielleicht trifft es auch einen der vermeintlichen Favoriten, wie Alexander Jahnke, Alphonso Williams, Duygu Goenel oder Maria Voskania, die rein vom Gesang her ihre Sache wieder mindestens ordentlich, wenn nicht sogar herausragend gut meistern sollten… Und wie werden sich Monique Simon und Sandro Brehorst bei DSDS am 22.4.2017 schlagen, die mal ausgesprochen gut performen, aber auch schon mal ins Schlingern geraten sind?

Bevor wir nun zu den Songs bei DSDS am 22.4.2017 kommen, wieder der Hinweis auf die DSDSWiederholungen: DSDS von heute wird noch in der Nacht zum Sonntag um 00.30 Uhr wiederholt und ein zweites Mal dann am Sonntagnachmittag um 14.35 Uhr.

Songs und Kandidaten bei DSDS am 22. April 2017

In dieser Live-Show singen alle 8 Kandidaten je 2 Songs, wie schon erwähnt, aus bekannten Filmen. Je einen Song singt jeder Kandidat allein. Einen 2. Song singen immer 2 Kandidaten gemeinsam als Duett. Wer sich jetzt an ein Gesicht nicht erinnern kann: Fotos von allen Kandidaten (von heute kann es ja noich keine geben) findet Ihr auch im Artikel DSDS 2017 Live Shows: Alle Top 16 Kandidaten – Wer raus ist, wer weiter dabei, den wir auch bis zum DSDS-Finale regelmäßig aktualisieren.

Solo-Songs bei DSDS am 22.4.2017

Alexander Jahnke (29) singt “Chöre” von Mark Forster aus “Willkommen bei den Hartmanns”

Alphonso Williams (54) “Disco Inferno” von The Trammps aus “Saturday Night Fever”

Chanelle Wyrsch (20) “Küss mich, halt mich, lieb mich” von Ella Endlich aus “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”

Duygu Goenel (22) “All By Myself” von Céline Dion aus “Bridget Jones”

Maria Voskania (29), “Märchen schreibt die Zeit” aus Disney’s “Die Schöne und das Biest”

Monique Simon (21) “Lady Marmalade” von Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya And P!NK aus “Moulin Rouge”

Noah Schärer (16) “Stand By Me” von Ben E. King aus “Stand by me”

Sandro Brehorst (18) “Footloose” von Kenny Loggins aus “Footloose”

Duette bei DSDS am 22.4.2017

Alphonso Williams & Noah Schärer “I Can’t Help Myself” von The Four Tops aus “Forrest Gump”

Alexander Jahnke & Chanelle Wyrsch “We’ve Got Tonight” von Ronan Keating & Jeanette aus der TV-Serie “Glee”

Sandro Brehorst & Maria Voskania “Up Where We Belong” von Joe Cocker & Jennifer Warnes aus “Ein Offizier und Gentleman”

Monique Simon & Duygu Goenel “When You Believe” von Mariah Carey & Whitney Houston aus “The Prince Of Egypt”

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

