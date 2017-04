DSDS 2017 Live Shows: Alle Top 16 Kandidaten – Wer raus ist, wer weiter dabei

DSDS 2017 Live-Show Kandidaten – Fotos: RTL – Stefan Gregorowius

Die Kandidaten für die Live-Shows von DSDS 2017 sind irgendwie noch nicht so ganz klar. Statt eine Top 10 für die DSDS-Live-Shows 2017 gibt es noch 16 Kandidaten. Man will kurz vor der 1. Live-Show am 8. April 2017 bekannt geben, wer dann wirklich in den Live-Shows von DSDS 2017 dabei ist. Das kann man sich so nicht recht vorstellen – bzw. kann man sich nicht vorstellen, dass dann 6 Kandidaten sang- und klanglos ausscheiden. Denn, eine solche Live-Show wird vorbereitet: Da werden Auftritte und Abläufe geprobt, Musik muss gemacht werden, die Techniker am Ton und am Licht müssen wissen, was wann passiert, die Kamera-Leute, Regie und und und… Die alle bereiten nicht 6 Auftritte vor, die dann ein paar Minuten vor der Show abgesagt werden, weil die Kandidaten dann erst erfahren, ob sie in den Live-Shows dabei sind oder nicht.

Also sind z.B. 3 Szenarien denkbar:

Alle 16 Kandidaten treten in den Live-Shows auf und es scheiden dann entsprechend mehr pro DSDS-Show aus, damit man am Ende auf das Finale kommt. Alle 16 DSDS-Kandidaten treten auf, die DSDS-Jury setzt ihre Top-Favoriten fix und lässt die TV-Zuschauer über 1,2,3, x weitere Plätze abstimmen Eher unwahrscheinlich: Man hat den ganzen Zinnober nur für die TV-Zuschauer gemacht und die DSDS Top 10 stehen tatsächlich vorher fest. Warum aber hätte man dann z.B. die Fotos der Kandidaten gemacht, die hier im Artikel zu sehen sind, wenn einige dieser DSDS-Kandidaten dann gar nicht dabei sind? Kostet ja auch Zeit und Geld, solche Fotos zu machen…

Wie es in den DSDS-Live-Shows 2017 tatsächlich läuft, werden wir wohl erst erfahren, wenn das Rotlicht der Kameras angeht und die Show über die Bildschirme zu hause flimmert… Derzeit noch im Rennen sind Alexander Jahnke, Alphonso Williams, Andrea Renzullo, Angelika Ewa Turo, Armando Sarowny, Benjamin Timon Donndorf, Chanelle Wyrsch, Duygu Goenel, Ivanildo Kembel, Maria Voskania, Matthias Bonrath, Mihaela Cataj, Monique Simon, Noah Schärer, Ruben Mateo und Sandro Brehorst.

Hier alle 16 DSDS-Kandidaten, die derzeit noch dabei sind. Diesen Artikel werden wir dann regelmäßig aktualisieren, wer noch dabei ist, wer weiter gekommen und wer ausgeschieden ist.

Alle Kandidaten DSDS 2017 Live-Shows

Die Aufzählung hier und die Fotos der Kandidaten sind alphabetisch sortiert:

Alexander Jahnke ist 29 Jahre alt, von Beruf Groß- und Außenhandelskaufmann und kommt aus Hannover.

Alexander Jahnke DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Alphonso Williams ist 54 Jahre alt, von Beruf Sänger und kommt aus Wiefelstede bei Oldenburg.

Alphonso Williams DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Andrea Renzullo ist 21 alt und kommt aus Sundern.

Andrea Renzullo DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Angelika Ewa Turo ist 28 Jahre alt, zur Zeit Hausfrau und kommt aus Duisburg.

Angelika Ewa Turo DSDS 2017 Live-Show Kandidatin – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Armando Sarowny ist 26 Jahre alt, von Beruf Event Manager und kommt aus Mainz.

Armando Sarowny DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Benjamin Timon Donndorf ist 25 Jahre alt, von Beruf Krankenpfleger und kommt aus Hagen.

Benjamin Timon Donndorf DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Chanelle Wyrsch ist 20 Jahre alt, ist von Beruf Schlagersängerin und kommt aus Zug in der Schweiz.

Chanelle Wyrsch DSDS 2017 Live-Show Kandidatin – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Duygu Goenel ist 22 Jahre alt, Studentin und kommt aus Duisburg.

Duygu Goenel DSDS 2017 Live-Show Kandidatin – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Ivanildo Kembel ist 40 Jahre alt, Sänger von Beruf und kommt aus Amsterdam.

Ivanildo Kembel DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Maria Voskania ist 29 Jahre alt, ist Sängerin und studiert und kommt aus Würzburg.

Maria Voskania DSDS 2017 Live-Show Kandidatin – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Matthias Bonrath ist 20 Jahre alt, von Beruf Rettungssanitäter und kommt aus Bochum.

Matthias Bonrath DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Mihaela Cataj ist 24 Jahre alt und arbeitet als Kellnerin in Rosenheim.

Mihaela Cataj DSDS 2017 Live-Show Kandidatin – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Monique Simon ist 21 Jahre alt und arbeitet als Barkeeperin in Köln.

Monique Simon DSDS 2017 Live-Show Kandidatin – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Noah Schärer ist 16 Jahre alt, ist noch Schüler und kommt aus Horgen in der Schweiz.

Noah Schärer DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Ruben Mateo ist 21 Jahre alt, studiert und kommt aus Brühl.

Ruben Mateo DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Sandro Brehorst ist 18 Jahre alt, noch Schüler und kommt aus Werne.

Sandro Brehorst DSDS 2017 Live-Show Kandidat – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

