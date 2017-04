DSDS 2017 am 15.4.2017 Oster-Überraschung Alphonso Williams

Alle Kandidaten und Songs bei DSDS am 15. April 2017 mit dem Motto "Lieblings-Songs"

DSDS 2017 am 15.4.2017 fast alle Kandidaten und alle Songs – hier fehlen Noah Schärer und Alphonso Williams – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

In der 2. Live-Show von DSDS 2017 am 15. April 2017 ist Alphonso Williams wieder dabei. Wer muss bei DSDS am 15.4.2017 ausscheiden? Hier alle Kandidaten und Songs – und dann nach der Live-Show die Fotos und wer ausgeschieden ist…

DSDS 2017 eiert ganz schön rum! Diese Eierei geht auch in den Live-Mottos-Shows weiter. Davon profitiert Alphonso Williams, der nach dem Dubai-Recall schon ausgeschieden war – und nun per Wildcard durch eine Online-Abstimmung von DSDS-Fans doch wieder in die Live-Shows hinein gerutscht ist. 3 Kandidaten waren nach dem Recall in Dubai bei DSDS ausgeschieden, ohne dass das so recht nachvollziehbar gewesen sei. Davon betroffen war auch Benjamin Timon Donndorf, der jedoch gegen Alphonso Williams in der genannten Abstimmung in dieser Woche keine Chance hatte. 91% der Beteiligten hatten sich für Alphonso entschieden. Nicht zur Wahl stand Andrea Renzullo, der wohl wegen Streitigkeiten zwischen seinem Management und den DSDS-Verantwortlichen nicht an den Live-Shows teilnehmen konnte. Wie blöd ist das denn! Weil wir die Einzelheiten nicht kennen, wollen wir uns jedoch zurück halten…

Alphonso Williams bei DSDS am 15.4.2017 wieder mit dabei – Foto: RTL – Frank Hempel

In der Live-Show von DSDS am 15.4.2017 ist das Motto “Mein Lieblings-Song”. Durch die Wildcard für Alphonso Williams sind nun wieder 11 Kandidaten live am Start am 15.4.2017 ab 20.15 Uhr bei RTL. Wie immer bei den DSDS-Live-Shows entscheiden die TV-Zuschauer mittels Telefon-Voting, wer weiter kommt und wer ausscheiden muss. Die Jury gibt zwar ihre Kommentare ab, kann aber nichts mehr entscheiden.

Zur Erinnerung: Ausgeschieden in der letzten Woche waren bereits Mihaela Cataj, Angelika Ewa Turo und Matthias Bonrath (siehe Artikel DSDS 2017 am 8.4.2017: 1. Live-Show Kandidaten, Songs, Fotos).

Bevor wir zu den Kandidaten und Songs bei DSDS am 15.4.2017 kommen, noch der Hinweis auf die DSDS-Wiederholungen an diesem Wochenende. Die 1. Wiederholung kommt in der Nacht zum Sonntag ab 00.30 Uhr. Die 2. Wiederholung läuft dann am Sonntag, 16.4.2017 schon ab 13.05 Uhr.

Kandidaten und Songs bei DSDS am 15. April 2017

Die 11 Kandidaten sind hier alphabetisch sortiert. Wer dann ausgeschieden ist und wer weiter, ergänzen wir hier unmittelbar nach der Show. Weitere Fotos aus der Live-Show ergänzen wir am Sonntag morgens.

Fotos von allen Kandidaten gibt es auch im Artikel DSDS 2017 Live Shows: Alle Top 16 Kandidaten – Wer raus ist, wer weiter dabei, den wir auch bis zum DSDS-Finale regelmäßig aktualisieren.

Alexander Jahnke singt von Clueso das Lied „Gewinner“

singt von Clueso das Lied „Gewinner“ Alphonso Williams singt den Song „Car Wash“ von Rose Royce

singt den Song „Car Wash“ von Rose Royce Armando Sarowny singt von Robbie Williams den Song “Let Me Entertain You”

singt von Robbie Williams den Song “Let Me Entertain You” Chanelle Wyrsch singt den Vanessa-Mai-Schlager „Ich sterb für dich“

singt den Vanessa-Mai-Schlager „Ich sterb für dich“ Duygu Goenel singt den Party-Hit von Jennifer Lopez „Let’s Get Loud“

singt den Party-Hit von Jennifer Lopez „Let’s Get Loud“ Ivanildo Kembel singt von Stevie Wonder den Song “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours”

singt von Stevie Wonder den Song “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours” Maria Voskania singt den Evergreen „Ich bin wie du“ von Marianne Rosenberg

singt den Evergreen „Ich bin wie du“ von Marianne Rosenberg Monique Simon singt von Adele den Song “Make You Feel My Love”

singt von Adele den Song “Make You Feel My Love” Noah Schärer singt von Aloe Blacc “I Need A Dollar”

singt von Aloe Blacc “I Need A Dollar” Ruben Mateo singt den Song „So Sick“ von Ne-Yo und

singt den Song „So Sick“ von Ne-Yo und Sandro Brehorst singt „Radioactive“ von Imagine Dragons

Shirin David – Jury-Mitglied bei DSDS 2017 – Foto: RTL – Nadine Dilly

