Das Motto der 1. DSDS-Live-Show am 8.4.2017 ist Party-Hits

DSDS 2017 am 8.4.2017 1. Live-Show Kandidaten und Songs – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Wenn bei DSDS 2017 am 8. April 2017 die 1. Live-Show beginnt und die Top 13 – Kandidaten auf die Bühne kommen, weinen wir Andrea Renzullo noch einmal kurz eine Träne hinterher. Denn der aussichtsreiche Kandidat ist nicht unter den 13 DSDS-Kandidaten, die bei der 1. Motto-Show von DSDS 2017 auftreten werden. Dann freuen wir uns auf die 13 Kandidaten, die bei der ersten DSDS-Live-Show 2017 allesamt “Party-Hits” singen werden, denn so lautet das Motto am 8.4.2017 im Coloneum Köln, wo die Live-Show stattfindet. 2017 sind die DSDS-Live-Shows also offenbar tatsächlich “richtige” Live-Shows. In den letzten Jahren waren die ja aufgezeichnet und nur die Entscheidung war dann tatsächlich live.

Welche Songs die Kandidaten am Samstag singen und wer die 13 Kandidaten sind, erfahrt Ihr hier – genauso, wer am 8.4.2017 ausscheiden muss und wer weiter kommt.

Die Top 13 – Kandidaten in der 1. Live-Show sind Alexander Jahnke, Angelika Ewa Turo, Armando Sarowny, Chanelle Wyrsch, Duygu Goenel, Ivanildo Kembel, Maria Voskania, Matthias Bonrath, Mihaela Cataj, Monique Simon, Noah Schärer, Ruben Mateo und Sandro Brehorst. Nicht dabei sind Andrea Renzullo, Alphonso Williams und Benjamin Timon Donndorf. Warum nicht, wissen wir nicht…

Jeder der 13 DSDS-Kandidaten soll die gleich Chance haben. Selbst wenn sich im Recall in Dubai schon einige als Favoriten hervor getan hatten, geht nun das Ganze irgendwie noch einmal von vorn los. Da darf man schon gespannt sein, wie die Kandidaten sich schlagen werden. Haben z.B. die Kandidaten Vorteile, die es bereits gewohnt sind, auf Bühnen vor einem Live-Publikum zu stehen? Davon gibt es einige unter den Top 13… Aber, da müssen wir jetzt nicht mutmaßen. Das werden wir erleben!

Wer dann weiter kommt und wer ausgeschieden ist, ergänzen wir wie gewohnt genau hier an dieser Stelle.

Kandidaten und Songs 1. Live-Show DSDS 2017 am 8. April 2017

Alexander Jahnke singt den Song “Ich & Du” von Gestört aber GeiL ft. Sebastian Hämer

Angelika Ewa Turo singt den Schlager "100.000 leuchtende Sterne" von Anna-Maria Zimmermann

Armando Sarowny singt den Song "Don't You Worry Child" von der Swedish House Mafia

Chanelle Wyrsch singt den Schlager "Ich werde lächeln wenn du gehst" von Andrea Berg

Duygu Goenel singt den Song "When Love Takes Over" von David Guetta feat. Kelly Rowland

Ivanildo Kembel singt den Hit "Happy" von Pharrell Williams

Maria Voskania singt den Song "I'm Outta Love" von Anastacia

Matthias Bonrath singt den Song "Sex On Fire" von Kings Of Leon

Mihaela Cataj singt den Song aus Grease "You're The One That I Want" von John Travolta & Olivia Newton-John

Monique Simon singt den Song "Rockabye" von Clean Bandit ft. Sean-Paul & Anne-Marie

Noah Schärer singt den Song "Yeah 3x" von Chris Brown

Ruben Mateo singt den Song "Maria" von Ricky Martin

Sandro Brehorst singt den Song "Waiting For Love" von Avicii

Oliver Geissen – Moderator DSDS 2017 Live-Shows – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

