DSDS am 29.4.2017: Halbfinale als geteilte Show, alles anders diesmal

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 29.04.2017

DSDS am 29.4.2017 Halbfinale als geteilte Show – alle Kandidaten – Foto: RTL – Stefan Grgorowius

DSDS 2017 am 29. April 2017 ist ungewöhnlich. Man hat ja schon einiges erlebt, sogar einen Samstag ohne DSDS. Aber so eine kurze Sendung? Songs, die „Hymnen der Musikgeschichte“ wurden, singen die verbliebenen 6 DSDS-Kandidaten 2017 Chanelle Wyrsch, Duygu Goenel, Maria Voskania sowie Alexander Jahnke, Alphonso Williams und Noah Schärer in dieser DSDS-Live-Show am 29. April 2017. Das wird für einige ein ganz schöner Brocken…

Maria Voskania muss wieder einen englischen Song singen, der älter ist als sie selbst – und dann noch von einem Mann im Original gesungen wurde (Queen-Sänger Freddy Mercury). Noah Schärer z.B. muss einen Beatles-Song singen, der vermutlich älter ist, als seine Mutter. Dabei hatte er ja so seine Sorgen mit den alten Songs, die er oft gar nicht kennt. Und Duygu Goenel muss wieder an einen Song einer der weltweit besten Stimmen überhaupt (Whitney Houston). Letzte Woche kam sie mit dem Celine-Dion-Song nicht so ganz zurecht.

Die anderen 3 Kandidaten haben es da leichter bei DSDS am 29.4.2017: Alphonso Williams kann einen James-Brown-Hit singen. Was soll da schief gehen? Das ist seine “Wohlfühlzone”. Auch Chanelle Wyrsch hat mit “Atemlos” quasi ein Heimspiel und Alexander Jahnke hat sich mit den Gesangs-Choaches hoffentlich die richtige Tonlage ausbaldowert, dann kann beim erneuten Mitsing-Hit (wie letze Woche schon) “Freiheit” eigentlich nur ein grandioser Erfolg heraus kommen.

Es macht schon irgendwie den Eindruck, das manche Kandidaten in den DSDS Live-Shows stets einfachere Lieder bekommen,während andere sich quälen müssen, oder?

Und warum ist DSDS 2017 am 29. April 2017 so ungewöhnlich? Die Sendung ist geteilt. Der 1. Teil ist ungewohnt kurz und geht nur bis 22.00 Uhr. Dann haben alle DSDS-Kandidaten ihre Lieder gesungen und es kommt Boxen. Wer ausscheidet und wer weiter kommt ins DSDS-Finale nächste Woche, wird dann ab 00.00 Uhr in einer halbstündigen Entscheidungs-Show bekanntgegeben. 4 Kandidaten kommen ins Finale von DSDS 2017, 2 Kandidaten müssen ausscheiden.

Wer das ist, ergänzen wir nach der Show wie immer über den gesamten Verlauf von DSDS 2017 hier, unter diesem Satz. Fotos aus der Live-Show ergänzen wir dann morgen früh, sobald die da sind.

Bevor wir noch zu den Songs der Kandidaten am 29.4.2017 kommen noch ein Wort zu den Wiederholungen dieser DSDS-Live-Show. Die sind nämlich auch ungewöhnlich. Nicht die 1. Wiederholung, die kommt wie immer in der Nacht zum Sonntag, diesmal ab 01.05 Uhr. Die 2. DSDS-Wiederholung aber kommt wegen Boxen und der Formel 1 schon Vormittags am Sonntag, 30.4.2017 um 09.30 Uhr.

So nun aber noch mal die Übersicht der

Songs der Kandidaten bei DSDS am 29. April 2017

Alexander Jahnke singt das Lied „Freiheit“ von Marius Müller Westernhagen

Alphonso Williams singt den Song “I Got You (I Feel Good)“ von James Brown

Chanelle Wyrsch singt den Schlager „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer

Duygu Goenel singt den Mega-Hit „One Moment In Time” von Whitney Houston

Maria Voskania singt den Evergreen “Who Wants To Live Forever“ von Queen und

Noah Schärer singt eines der Lieder aller Lieder der Popmusik: “Let It Be” von The Beatles

Quellenangabe: Die DSDS-Fotos hier im Artikel sind alle von RTL. Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

Mehr aktuelle Meldungen zu aktuellen Staffel findet Ihr in dem Stichwort DSDS 2017 oder unter DSDS, wenn Ihr Euch auch für vergangenen Staffeln der Casting-Show interessiert. Sonst sammeln wir ähnliche Artikel unter TV Shows oder auch Casting Shows oder ganz allgemein unter Unterhaltung.