Halbfinale Strictly Come Dancing 2017 am 9.12.2017

Das Halbfinale von Strictly Come Dancing 2017 am 9.12.2017 hinterlässt mich sehr zwiegespalten. Ausgeschieden sind Mollie King – AJ Pritchard – mit der Leistung heute zu recht! Insgesamt bedaure ich das eher, weil mir die amateurgemäße Unvollkommenheit allemal besser gefällt, als die gespielte (Pseudo-) Professionalität anderer Tanzpaare hier bei Strictly Come Dancing 2017. Das empfinde ich in gleichem Maße für Gemma Atkinson – Aljaz Skorjanec, die als nächstes Tanzpaar ausscheiden werden.

Ich weiß, dass ich so sehr ungerecht bin gegen über den anderen Tanzpaare. Aber, ich empfinde das so und will auch nicht so tun, als ob es anders wäre. Bei Alexandra Burke – Gorka Marquez fehlt mir irgendwie die Entwicklung und die Choreografien gefallen mir oft einfach nicht – sprechen mich nicht an. Bei dem Tanzpaar Joe McFadden – Katya Jones finde ich die Choreografien entweder sehr gut – oder sie haben mir zu viel Action. Ich kann mich zwar immer wieder an Katya Jones erfreuen – aber das ist ja nicht der erste Sinn einer solchen Tanz-Show. Und bei Debbie McGee – Giovanni Pernice ärgere ich mich regelmäßig über die vielen Punkte, die ich oft einfach nicht sehe. Das immer wieder gut zu finden, nur weil Debbie sichtbar mal eine Tanzausbildung hatte und nächstes Jahr 60 wird? Gerade für die Tanzausbildung fehlt mir doch zu oft zu viel. Und durch die Überbewertung seitens der Jury fällt es mir immer wieder schwer, auch die guten Sachen gut zu finden.

Natürlich sind die 3 zuletzt genannten Tanzpaare die besseren. Keine Frage! Aber sie packen mich oft einfach nicht. Da schlage ich mir lieber bei Mollie und Gemma wiederholt die Hände vor den Kopf, weil wieder aussieht, wie in der Tanzschule – womit ich nichts gegen Tanzschulen gesagt haben will.

Hoffnung auf ein gutes Finale habe ich trotzdem, denn auch die 3 besseren Tanzpaare haben mich im Verlauf von Strictly Come Dancing 2017 schon begeistern können! Jedes auf seine Weise.

Noch ein paar Bemerkungen zu den Tänzen unten bei den Videos vom Samstag. Zuvor wieder die Tabelle der Wertungen zur besseren Übersicht:

Alexandra Burke – Gorka Marquez – 39+40=79 Punkte Debbie McGee – Giovanni Pernice – 34+36=70 Punkte

Joe McFadden – Katya Jones – 35+35=70 Punkte Gemma Atkinson – Aljaz Skorjanec – 30+32=62 Punkte Mollie King – AJ Pritchard – 24+32=56 Punkte

Alexandra Burke – Gorka Marquez bei Strictly Come Dancing am 9.12.2017

Alexandra Burke – Gorka Marquez tanzten Wiener Walzer nach ‘Everybody Hurts’ von R.E.M und Salsa nach ‘Finally’ von Cece Peniston.

In beiden Tänzen müsste man herum popeln, wenn man technische Fehler aufzeigen wollte. Aber, in beiden Tänzen war mir zu wenig vom jeweiligen Tanz drin. Der WW wäre bei mir als American Smooth gut durchgegangen. Und auch in der Salsa wurde gesprungen, gehüpft, gehoben und getragen, als gäbe es keine Gelegenheit mehr, solche Show-Figuren zu zeigen.

Mir schien es fast, als wolle Gorka Marquez trotz der diesmal kürzeren Tänze unbedingt die gleiche Anzahl von Showfiguren zeigen. Deshalb blieb dann leider kaum Zeit für das Tanzen.

Debbie McGee – Giovanni Pernice bei Strictly Come Dancing am 9.12.2017

Debbie McGee – Giovanni Pernice tanzten Jive nach ‘I’m So Excited’ von den Pointer Sisters und Slowfox nach ‘Isn’t She Lovely’ con Stevie Wonder.

Den Jive fand ich gruselig von Debbie getanzt. Der Haltung war schlimm, sie selbst viel zu oft musikalisch nicht auf dem Punkt. Ich wollte ihn gar nicht zu Ende ansehen, hab mich aber gezwungen. Den Slowfox fand ich nicht ausgetanzt, aber von beiden irgendwie zu “hektisch”. Wenn keine Zeit für Posen jeder Art ist, muss man sie weglassen – oder sich Zeit dafür frei schaufeln, sonst geht der Zauber des Slowfox verloren…

Joe McFadden – Katya Jones bei Strictly Come Dancing am 9.12.2017

Joe McFadden – Katya Jones tanzten einen American Smooth nach ‘Have You Met Miss Jones?’ – ein s.g “Standard” aus 1937, der von vielen bekannten Interpreten schon gesungen wurde – Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Luis Armstrong, Frank Sinatra, Robbie Williams… Der 2. Tanz war ein Tango Argentino nach ‘Human’ von Rag n’ Bone Man.

Der American Smooth war besser, als der Tango Argentino, der die meisten Gelegenheiten ausließ, den Drive dieses Songs aufzunehmen. Beide Tänze wirkten auf mich mehr wie eine Ansammlung einzelner choreografischer Elemente, als in s ich homogen. Beim American Smooth gehört das irgendwie zur Tanz-Beschreibung, den fand ich auch flüssiger. Beim Tango war viel los, aber eben zu wenig Tango Argentino.

Gemma Atkinson – Aljaz Skorjanec bei Strictly Come Dancing am 9.12.2017

Gemma Atkinson – Aljaz Skorjanec tanzen eine Rumba nach ‘Beneath Your Beautiful’ von Labrinth und einen Tango nach ‘My Sharona’ von The Knack.

Die Rumba hat Gemma nur mit “gebremsten Schaum” getanzt, da war mir zu wenig los. Da muss mehr Aktion rein, gerade, wenn die Musik es nicht her gibt und die Promi-Kandidatin keine “geborene Latina” ist, die mit jeder Bewegung wie von allein Leidenschaft ausdrückt. Und der Tango ließ mit seinen geraden Beats auch kaum Platz für Raffinesse und Erotik.

Mollie King – AJ Pritchard bei Strictly Come Dancing am 9.12.2017

Mollie King und AJ Pritchard tanzten eine Samba nach ‘Whenever, Wherever’ von Shakira und einen Langsamen Walzer nach ‘Angel’ von Sarah McLachlan.

Ich denke, Mollie fehlte einfach die Zeit zum Üben, zum Begreifen, wie es geht. But, that’s the game! Bei der Samba ging Po wackeln noch, die Samba-Hüfte nicht mehr. Leider war sie keine Samba-Chica, schien sehr unsicher. Auch dem Langsamen Walzer fehlte irgendwie das Feuer der Leidenschaft, die der auch braucht.

