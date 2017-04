Let’s dance 2017 am 7. April 2017 Songs, Tänze, Paare – Foto: (c) Dreaming Andy – Fotolia.com

Let’s dance 2017 ist auch am 7. April 2017 wieder eine Motto-Show. Dabei beschränkt sich das Motto auf 2 Tänze, die die Kandidaten von Let’s dance 2017 jeweils nach Geschlecht getrennt tanzen.

Die Bezeichnung “Special” ist etwas irreführend, denn das würde bedingen, dass es auch “normale” Let’s-dance-Shows 2017 gäbe, was RTL uns in 2017 bisher “verweigert” hat. Bei der Benennung der Tänze und Songs bei Let’s dance am 7.4.2017 ist RTL konkreter, als in der “Werbung”, denn da werden nur die beiden besonderen Tänze als “Special” bezeichnet, die uns die Sendezeit wieder bis Mitternacht sichern…

Die Promi-Damen tanzen gemeinsam nach dem Song “Big Spender” aus dem Musical Sweet Charity, das schon zig-fach von den verschiedensten Künstlern interpretiert wurde – von Shirley Bassey über Queen bis Lana del Ray. Die Promi-Herren tanzen gemeinsam nach dem Song “U Can’t Touch This” von MC Hammer.

Wie wird die Let’s-dance-Jury das Ganze bewerten? Geht es nur um ein besser oder schlechter? Oder gibt es Punkte, die dann zu den Einzel-Tänzen der Paare addiert werden? Und wenn ja für alle einer Gruppe gleich oder für jeden Promi einzeln? Nun, wir werden es sehen…

Auch die Tanz-Profis von Let’s dance gestalten wieder gemeinsam ein Opening, diesmal nach dem Song “El Tango de Roxanne” aus dem Film Moulin Rouge in einer Instrumental-Version von Ellemis Piano Quartet, die sehr hart und spröde ist und nicht die Leidenschaft der ursprünglichen Moulin-Rouge-Adaption des bekannten Sting-Songs erreicht.

Die weiteren

Songs und Tänze bei Let’s dance am 7.4.2017

sind:

Angelina Kirsch – Massimo Sinato tanzen einen Jive nach “Everybody Needs Somebody To Love” aus The Blues Brothers.

Ann-Kathrin Brömmel – Sergiu Luca tanzen eine Rumba nach dem Song "Make You Feel My Love" von Adele.

Anni Friesinger-Postma – Erich Klann tanzen einen Paso Doble nach dem Song "Are You Gonna Go My Way" von Lenny Kravitz.

Cheyenne Pahde – Andrzej Cibis tanzen einen Contemporary nach dem Song "Stay wth me" der Shakespeare's Sister.

Faisal Kawusi – Oana Nechiti tanzen eine Samba nach dem Song "Schüttel Deinen Speck" von Peter Fox.

Gil Ofarim – Ekaterina Leonova tanzen Tango nach dem Song "Querer" von Cirque du Soleil.

Giovanni Zarrella – Christina Luft tanzen einen Jive nach dem Song "Can't Buy Me Love" on The Beatles.

Heinrich Popow – Kathrin Menzinger tanzen eine Salsa nach dem Song "I'm Going Bananas" von Madonna.

Maximilian Arland – Isabel Edvardsson tanzen eine Rumba nach dem Song "Up Where We Belong" von Joe Cocker & Jennifer Warnes.

Susi Kentikian – Robert Beitsch tanzen eine Samba nach dem Song "Rockabye" von Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie.

Vanessa Mai – Christian Polanc tanzen einen Contemporary nach dem Song "All Of Me" von John Legend

Wie zuletzt ändern wir die alphabetische Reihenfolge der Tanzpaare dann hier in die Reihenfolge um, die sich nach den Jury-Wertungen ergibt. Die Punkte der Jury ergänzen wir wieder in dem Artikel Let’s dance 2017 Statistik – Tänze, Punkte, Einschaltquoten. Außerdem gibt es wie immer morgen Vormittag einen ausführlichen Artikel über die Paare und was es sonst Erwähnenswertes gibt.

