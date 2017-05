Let’s dance 2017: Heinrich Popow verletzt, Giovanni Zarrella wieder da

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 25.05.2017

Heinrich Popow - Kathrin Menzinger scheiden bei Let's dance 2017 aus

Let’s dance 2017 am 26. Mai 2017 hat seinen ersten Paukenschlag: Heinrich Popow scheidet verletzt aus. Dafür kann Giovanni Zarrella wieder mittanzen. Giovanni Zarrella und seine Tanzpartnerin Marta Arndt waren in der letzten Show Let’s dance am 19.5.2017 ausgeschieden. Sie waren nun logischerweise Tanzpaar, das man fragte, ob sie weiter tanzen würden.

Als Dankeschön gibt es von RTL für Giovanni Zarrella – Marta Arndt den derzeit weltweiten Latino-Hit Nr. 1 “Despacito” von Luis Fonsi, der als Samba vertanzt werden soll. Alle Tänze und Songs aller Tanzpaare werden wir in einem weiteren Artikel veröffentlichen. Marta Arndt mausert sich zur “Geheimwaffe” bei Let’s dance 2017. Sie springt nun schon zum 2. Mal bei einer Verletzung eines Tänzers kurzfristig ein. Vor ein paar Sendungen erst hatte Marta für Christina Luft als Profitänzerin Giovanni Zarrella übernommen, nachdem die sich verletzt hatte.

Das Aus für Heinrich Popow – Kathrin Menzinger ist sicher bitter für das engagierte Tanzpaar. Der amputierte Beinstumpf von Heinrich Popow hat sich entzündet. Das ist eine komplizierte Geschichte, mit der man nicht leichtfertig umgehen darf. Es geht schließlich auch nicht nur darum, mal die Zähne zusammen zu beißen, denn theoretisch sind noch 3 Sendungen von Let’s dance 2017 möglich. Bei so einer Entzündung ist jedoch konsequente Schonung wichtig und ohne Alternative. Sagen wir dem Tanzpaar also Dankeschön für schöne Tänze und auch die Einblicke und Diskussionen und wünschen wir Heinrich Popow gute Besserung! Kathrin Menzinger sehen wir hoffentlich im nächsten Jahr bei Let’s dance 2018 wieder!

Die Fotos sind von RTL. Es soll diese Verlinkung gelegt werden: Alle Infos zu “Let’s Dance” im Special bei RTL.de.

