Lily Dahab Konzerte 2017: Tango und Jazz in Symbiose, Start im A-Trane Berlin 12.-15.7.2017

Lily Dahab und ihre herausragende Band gehen 2017 wieder auf Konzert-Tour, zelebrieren Tango und Jazz in einer gelungenen Symbiose. Start ist wieder im A-Trane Berlin, wo Lily Dahab eigentlich jedes Jahr mehrere Tage auftritt, in diesem vom 12.-15. Juli 2017. Lassen Sie sich dieses besondere Erlebnis dieser besonderen Sängerin nicht entgehen, die Tango und Jazz nicht singt, sondern geradezu verkörpert. Es wird ein körperliches Erlebnis, versprochen. Nicht nur einmal wird Ihnen die Gänsehaut bei der Live-Musik von Lily Dahab & Band über den Rücken laufen.

Lily Dahab hat neue Lieder im Gepäck. Die neue CD war ja schon avisiert! Doch, gut Ding will Weile haben und so wird man vielleicht noch in diesem Jahr damit rechnen dürfen. Weil die neuen Lieder aber schon eingespielt und eingesungen sind, werden sie ganz bestimmt auch die Lily Dahab – Konzerte 2017 prägen. Das wissen wir nicht, das hat Lily Dahab auch nicht angekündigt, das vermuten wir.

Mit von der Partie sind bei den Konzerten in Berlin neben Lily Dahab am Mikrofon die bekannte Besetzung, wer schon einmal bei einem Lily Dahab – Konzert war: Jo Gehlmann an der Gitarre, Bene Aperdannier am Piano und am Rhodes und Daniel “Topo” Gioia ist der einfallsreiche und gefühlvolle Meister an den Percussions. Den Bass spielt Camilo Villas vom 12.-14.7.2017 und Andreas Henze am 15.7.2017.

Das A-Trane in Berlin-Charlottenburg ist Musikliebhabern ganz gewiss bekannt. Gästen der Stadt sei es ausdrücklich empfohlen, für die Konzerte von Lily Dahab jetzt, aber auch jederzeit. Der wohl beste Jazz-Club der großen, weiten Stadt! Sie finden das A-Trane in der Pestalozzistr. 105 in 10625 Berlin oder unter www.a-trane.de im Internet.

Die Besetzungen der Band für die folgenden Konzerte sind uns nicht bekannt. Weil Lily Dahab aber seit Jahren mit den gleichen Musikern unterwegs ist, wird das höchstens mal in einer Einzelposition variiert:

27. August 2017 um 17.00 Uhr – Lily Dahab in der Kulturscheune, 48317 Drensteinfurt (bei Münster) , Nordholter Weg 3b

03. September 2017 um 16.00 Uhr – Lily Dahab im Goethe-Theater, 06246 Bad Lauchstädt (bei Halle/Saale), Parkstr. 18

27. September 2017 um 20.00 Uhr – Lily Dahab im LEO Theater, 58332 Schwelm (bei Wuppertal), Wilhelmstr. 41

28. September 2017 um 20.00 Uhr – Lily Dahab im Maxhaus, 40213 Düsseldorf, Schulstr. 11

30. September 2017 um 20.24 Uhr (nicht verschrieben!) – Lily Dahab im Bürgerhaus, 30900 Wedemark (bei Hannover), Am Markt 1

Wenn wir Neues von der neuen CD hören, werden wir darüber berichten! Mehr solcher Meldungen findet Ihr in unserer Kategorie Tango Musik oder eben speziell zu Lily Dahab unter diesen Stichwort. Empfehlen möchten wir Euch auch unser Tango-Magazin mit vielen aktuellen Meldungen.