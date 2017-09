Neue Salsa-CD und Konzert-Tour 2017 von Los Dos y Companeros “Mir woll’n Bewegung”

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 14.09.2017

Los Dos y Companeros? Eine Salsa-CD 2017 aus Deutschland? Salsa-Konzerte 2017 in Deutschland? Selten genug! Denkt man an Salsa-Bands aus oder in Deutschland, dämmert dem eingeweihten Salsa-Tänzer spätestens, wenn die Herkunftsangabe “Bayern” fällt, dass das nur eine Salsa-Band sein kann: Los Dos y Companeros!

Und Los Dos y Companeros haben nun ihr 5. Album “Mir woll’n Bewegung” veröffentlicht – derzeit schon zu haben als mp3-Download, ab 22. September 2017 auch als CD. Downloaden kann man das neue Album von Los Dos y Companeros also sofort, auch im Streaming bei amazon music ist es zu hören, die CD kann man derzeit nur vorbestellen.

Lohnt sich das? Na klar! Nicht davon abschrecken lassen, dass amazon das Album unter “Schlager & Volkmusik” listet. Damit hat es nicht viel zu tun! eigentlich gar nichts.

Los Dos y Companeros ist vermutlich die kubanischste aller deutschen Kapellen. Eine dazu, die die eher traditionelle kubanische Salsa hoch hält, den Sound und den Rhythmus “bewahrt”, wie es wohl selbst auf Kuba inzwischen nur noch wenige Künstler tun.

Modern ist Los Dos y Companeros trotzdem. Manchmal mehr, mal auch weniger. Auf alle Fälle ist der Sound auf der Höhe der Zeit – und damit schon mal viel gewonnen. Außerdem integriert die Salsa-Band aus Bayern verschiedene moderne Pop-Elemente in ihre Songs, so dass einem nie langweilig wird.

Einige der neuen Lieder haben auch wieder Ohrwurm-Potential. Damit das zum Tragen kommt, muss man sich vielleicht ein bisschen einhören. Das hängt zum Teil davon ab, was man sonst so hört. Zum Teil brauchen die Lieder einfach einen Moment, um in die Ohrmuschel zu kriechen und sich dort fortzusetzen. Schon nach dem 2.,3.,4. Hören stellt sich das ein.

Tanzbar sind die neuen Songs von Los Dos y Companeros sofort und durch die Bank – nicht alle als Salsa, manchmal kann man auch zur Rumba kuscheln. Salsa-Anfänger können sich genauso freuen, wie erfahrene Salsa-Tänzer. Die Tempi sind verschieden – schnell und schneller, aber auch schön langsam, so dass sich der Anfänger nicht verhaspelt und der Profi Zeit für allerlei Verzierungen in seinem Tanz hat.

Weil der Geschmack selbst unter Salsa-Liebhabern ganz verschieden ist, sollten Sie ihre Favoriten aus der neuen Los-Dos-CD selbst küren – da wollen wir gar keine Titel besonders hervorheben. Vielleicht kommen Ihnen Titel auch bekannt vor? Kein Zufall!

Von uns gibt es wieder einen ganz klaren Kauf-Tipp! Viel Spaß beim Entdecken (Achtung: In Titel 14 gibt es ab 06:30 min noch einen s.g. “Hidden Track“)!

Hier nochmal der Link zum Album bei amazon. Der Download kostet 10,99 €, das Streaming gibt es ohne zusätzliche Kosten. Die CD kostet 17,99 €. Das alles für gut eine Stunde Salsa-Musik!

Los Dos y Companeros Konzerte 2017 zum neuen Album

Eigentlich ist Los Dos y Companeros ständig, das ganze Jahr über unterwegs und gibt Konzerte. Speziell im Zusammenhang mit der Veröffentlichung ihrer neuesten Salsa-CD macht die Band aber auf folgende Konzerte aufmerksam – die wir im Frühjahr schon mal erwähnt hatten, es aber hier gern noch einmal tun:

19.10.2017 Saarbrücken (Breite 63)

20.10.2017 Traunreuth (k1)

22.10.2017 Bad Elster (König Albert Theater)

26.10.2017 Berlin (Quasimodo)

27.10.2017 Regensburg (Alte Mälze)

28.10.2017 Remscheid (Teo-Otto-Theater)

29.10.2017 Wolfhagen im Kulturladen

02.11.2017 Fürth in der Comödie

3.11.2017 Ingolstadt (Eventpark)

06.11.2017 Fürth in der Comödie

09.11.2017 Aschaffenburg (Colos-Saal)

10.11.2017 Ansbach (Kammerspiele)

11.11.2017 Neuhaus (Schafferhof)

15.11.2017 Augsburg im SPECTRUM

17.11.2017 Wunstorf im Stadttheater

