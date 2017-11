PUR Konzerte 2018 – PUR Arena Tour 2018

Der Geburtstag von Hartmut Engler ist uns Anlass, auf die PUR Konzerte 2018 hinzuweisen. Die PUR Arena Tour 2018 beginnt Ende November 2018 und geht bis Mitte Dezember 2018 und hat derzeit 11 Pur-Konzerte geplant. Alle in großen Hallen, wie der von PUR gewählte Name “Arena Tour” schon vermuten lässt.

Im jetzt zu Ende gehenden Jahr gab es ja überhaupt nur ein einziges Konzert von Pur, “Pur & Friends” auf Schalke. Da ist uns eine Neuauflage 2018 aber bisher noch nicht bekannt.

Außerdem kann man in 2018 wohl auch mit einem neuen Album von PUR rechnen. Das letzte Album ist inzwischen auch schon wieder über 2 Jahre alt. In diesen Tagen, in denen alle Welt produziert, was die Musikstudios und Laptops so hergeben, kommt einem das schon vor, wie eine kleine Ewigkeit.

Wie auch immer,2018 kehrt PUR zurück auf die Bühne. Folgende

Termine PUR Konzerte 2018

sind geplant. Kommen weitere dazu, werden wir das hier ergänzen:

Mannheim am 30. November 2018 in der SAP Arena

Nürnberg am 1. Dezember 2018 in der Arena Nürnberger Versicherung

Stuttgart am 2. Dezember 2018 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Leipzig am 4. Dezember 2018 in der Arena Leipzig

München am 5. Dezember 2018 in der Olympiahalle München

Dortmund am 7. Dezember 2018 in der Westfalenhalle

Hannover am 9. Dezember 2018 in der TUI Arena

Bremen am 11. Dezember 2018 in der ÖVB-Arena

Köln am 12. Dezember 2018 in der Lanxess-Arena

Hamburg am 14. Dezember 2018 in der Barclaycard Arena

Berlin am 15. Dezember 2018 in der Mercedes-Benz Arena

Die Karten für die PUR-Konzerte gibt es ab ca. 40 € – sehr angenehm! In verschiedenen Platz-Kategorien sind die Tickets auch teurer -aber auch in Maßen und nicht so ausschweifend, wie man es zuweilen erlebt. Tickets gibt es unter diesem Link zu eventim (außer die unten genannten).

