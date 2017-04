Schlager Erinnerungen: Nicole CD 12 Punkte – bekannte ESC-Hits auf deutsch

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 20.04.2017

Nicole singt deutsche Versionen erfolgreicher ESC-Songs

Nicole – Album 12 Punkte – Bekannte ESC-Hits auf deutsch

Nicole veröffentlicht ein Schlager-CD mit Versionen von bekannten ESC-Hits auf deutsch. “12 Punkte” heißt das neue Nicole-Album. Nicole ist unsere erste ESC-Queen – gewann den europäischen Musik-Wettbewerb in einer Zeit, als der Eurovision Song Contest (ESC) noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß. Das war 1982 und der Titel war “Ein bisschen Frieden“, wenn das jemand nicht erinnern kann, weil er oder sie damals noch gar nicht auf der Welt war… Natürlich ist dieser Hit auch in einer neuen Version auf dem Album!

Daneben gibt es alte und auch neuere ESC-Hits, wie schon erwähnt alle mit deutschen Texten und sonst modernisiert oder auch modifiziert, so dass das Album in den Schlager-Schrank passt. Von einigen Songs gab es bereits die deutschen Versionen. Dabei sind unvergessene Songs, die auch über den ESC hinaus Hits wurden: Etwa

“Merci, Cherie” von Udo Jürgens (1966)

“Dann kamst Du” von Vicky Leandros (Après toi, 1972)

“Waterloo” von ABBA (1974)

“Ding-a-Dong” von Teach-In (1975)

“Küsse von Dir” von Brotherhood of Man (Save your kisses for me, 1976)

“Hallelujah” von Gali Atari & Milk and Honey (1979 für Israel)

“Was ist schon ein Jahr” von Johnny Logan (What‘s another year, 1980)

“Halt mich fest” von Johnny Logan (Hold me now, 1987)

“Extreme” von Toto Cutugno (Insieme 1992 -so hieß der Song- in 1990)

“Geh diesen Weg mit mir” von den Olson Brothers (Fly on the wings of love, 2000)

“Euphoria” von Loreen (2012)

“Tausend Tränen” von Emmelie de Forest (Only Teardrops, 2013)

Neben “Ein bisschen Frieden” von Nicole selbst sind auch noch 2 Duette auf dem Album, nämlich noch einmal “Fly on the wings of love” gemeinsam mit den Olson Brothers und “Insieme” mit Hape Kerkeling.

Alles in Allem ist “12 Punkte” einen gelungene Erinnerung von Nicole, die man jedem nur empfehlen kann, erst recht natürlich allen Schlager-Fans. Viele werden sich erinnern können an die Original-Songs und vielleicht sogar eigene Erlebnisse damit verbinden. Wer zu jung ist, kann sich auf schöne Lieder freuen, die einst Super-Hits waren und bis heute Hits sind.

Zu einigen Songs passt die Stimme von Nicole wunderbar. Manchmal finde ich ihre Stimme jedoch eine Spur zu hart -oder zu herb-, wie man es auch ausdrücken mag. Das geht mir mit dem Cover ganz ähnlich. Nicole mutet darauf fast wie die Schneekönigin oder die böse der 13 Feen in Dornröschen an. Den Spaß an diesem Album verdirbt das aber keineswegs. Ist mir nur aufgefallen und mag auch eine Frage des Geschmacks sein…

Es gibt das Album “12 Punkte” von Nicole als CD für 17,99 €, als mp-Download für 9,19 € und wer amazon music hat, zahlt nichts extra, um das Album zu hören. Über den link vorn erreichen Sie alle Varianten.

Das Lied “Geh diesen Weg mit mir” ist gerade in unseren Schlager-Charts. Wenn Sie Nicole unterstützen wollen, können Sie dort für sie abstimmen. Mehr Schlager-Nachrichten finden Sie immer in unserem Schlager-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien bei uns oder allgemein unter Unterhaltung.