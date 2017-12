Supertalent 2017 am 2.12.2017 – letzte Castings vor dem Halbfinale

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 2.12.2017

Alle 17 Kandidaten vom Supertalent am 2. Dezember 2017

Das Supertalent am 2. Dezember 2017 präsentiert die letzten Casting-Kandidaten in diesem Jahr. Danach folgt nächste Woche das Halbfinale und dann das Finale vom Supertalent 2017. 6 Kandidaten sind ja schon mit dem Goldenen Buzzer ins Finale geschickt worden – einer wird noch folgen, glaubt man der Vorschau für das Supertalent am 2.12.2017, die RTL selbst schon gezeigt hat.

Am Ende der Show Supertalent am 2.Dezember 2017 wird die Jury aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Nazan Eckes entscheiden, wer von vielen Kandidaten – es müssen über 100 sein -, die einen Stern bekommen haben, also weiter gekommen sind, tatsächlich weiter kommt, nächste Woche im Halbfinale Supertalent 2017 um die letzten Finalplätze kämpfen darf.

Wir stellen hier wieder alle Kandidaten vor, mit Fotos der Kandidaten und ein paar Infos, wer sie sind und woher sie kommen und was sie beim Supertalent 2017 am 2. Dezember 2017 zeigen. Selbstverständlich ergänzen wir aber spätestens nach der Show, wer weiter gekommen ist und wer ausscheiden musste.

Es gibt dann später auch wieder 2 Wiederholungen vom Supertalent – die erste um 00.20 Uhr in der Nacht noch, die zweite am Advents-Sonntag um 15.20 Uhr.

Die Kandidaten im Supertalent am 25.11.2017

Hier alle Kandidaten beim Supertalent am 2. Dezember 2017. Letzte Woche ging es mit der Reihenfolge ziemlich durcheinander. Deshalb sortieren wir die Kandidaten heute dem Alphabet nach. Da müssen wir das nicht ständig während der Show korrigieren.

Allegra Tinnefeld ist 11 Jahre alt und kommt aus Wien. Allegra spielt Geige und singt. Dabei wird sie von ihrem 49 Jahre altem Vater Joachim auf der Gitarre begleitet.

Andreas Duda ist 42 Jahre alt und kommt aus Fürth. Der DJ scratcht mit allem was er hat und hat für das Supertalent ein halbes Jahr geübt…

Anita Saidov ist 10 Jahre alt und kommt aus Duisburg. Anita tanzt einen Contemporary.

Bernhard Hanreich ist 50 Jahre alt und kommt aus Pram in Österreich. Er singt einen selbst komponierten Song mit Ober- und Untertongesang und spielt dabei eine s.g. Shrutibox, ein indischen Musikinstrument.

Bluhl-Dance sind Mario Bludau und Jeanette Uhl, Tobias Bludau und Michelle Uhl, sind 2 Rock’n’Roll-Paare aus Mannheim und auch privat verbandelt. Sie sind 29, 27, 27, 22 Jahre alt und zeigen eine Rock’n’Roll-Akrobatik-Nummer.

Die Tanz-Gruppe “Caliburn” kommt aus Georgien und zeigen einen traditionellen Tanz mit Schwertern.

Dr. Holger Liermann ist 62 Jahre alt und kommt aus Berlin. Der Arzt (Urologe) singt das Lied “Runter zum Strand”.

Dominik Ofner kommt mit seiner Band, die “Backstreet Boys von Graz”, und macht “Heavy Schlager”, Sie spielen und singen den Song “Mei Bua” in steirischer Mundart.

Das “Duo History Makers” besteht aus Viktor und Maksym – beide 26 Jahre alt. Die beiden Luftakrobaten kommen aus der Ukraine und sind schon seit der Kinder dicke Buddys. Hute zeigen sie eine Nummer an den Strapaten.

Das Latein-Tanzpaar Elias Nazarenus – Angelina Weber sind 11 und 12 Jahre alt und kommen aus Bamberg und Freiburg. Seit dem Sommer tanzen beide gemeinsam und trainieren u.a. Sergiu Luca und Regina Luca (geb. Regina Murtasina), die man beide auch aus Let’s dance kennt (Sergiu war auch Deutscher Meister Latein). Elias und Angelina tanzen Cha Cha Cha und Samba.

Ian Stewart ist 38 Jahre alt und kommt aus Kanada. Ian jongliert mit Kettensägen.

Jordan Likiyos ist 23 Jahre alt, kommt aus Belgien und lebt in Hamburg. Jordan tanzt einen Mix aus Breakdance und Hip Hop.

Louis Lebredonchel ist 26 Jahre alt und kommt aus Frankreich. Als “Spin Boy” zeigt der Basketball-Freestyler. verschiedene Tricks.

Robert Laube ist 38 Jahre alt, kommt aus Hamburg und nennt sich “Jack Gelee”. Er singt den Schlager “Ich will mit dir ein Selfie”.

Rutt Mysterio ist 32 Jahre alt und kommt aus Italien. Er rülpst “You’re My Heart You’re My Soul” und hält übrigens auch den Weltrekord im rülpsen – was auch immer das ist…

Stefan Chone ist 62 Jahre alt und kommt aus Braunschweig. Stefan war schon “100 Mal” beim Supertalent. Doch aller Körpereinsatz als Flugente oder bei der Bauchrolle haben genutzt. Wette, dass es auch diesmal nichts wird?

Theodore “Ted” Patrick Barrus ist 43 Jahre alt und kommt aus den USA. Ted ist Sachen, die man vielleicht besser nicht essen sollte…

