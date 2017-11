Supertalent 2017 am 25.11.2017 – Alle Kandidaten und wer sie sind

Beim Supertalent am 25.11.2017 gibt es ein Kandidaten – Mammut-Programm. Wir stellen wie immer alle Kandidaten hier vor mit Fotos und Infos. Wer sind die Kandidaten? Woher kommen sie? Was machen sie beim Supertalent am 25. November 2017.

Gut, wir wollen nicht übertreiben: Ausufernd groß ist das Kandidaten-Karussell am 25.11. nun auch wieder nicht. Die Show dauert bis 23.00 Uhr – immerhin fast ne Stunde mehr, als zuletzt. 16 Kandidaten bzw. Vorführungen werden es auf der Bühne sein. Leute natürlich viel mehr, denn wieder sind auch Paare und Gruppen dabei.

Goldene Buzzer wird es vermutlich beim Supertalent 2017 nicht mehr geben. 6 der 12 insgesamt Final-Plätze waren dafür vorgesehen und 6 sind auch schon vergeben – jedes Jury-Mitglied 2 x. Welche Kandidaten das waren bzw. sind, steht in diesem Artikel hier, für alle die es interessiert…

Die 1. Wiederholung vom Supertalent kommt diese Woche früher, nämlich schon um 00.15 Uhr in der Nacht zum Sonntag und die 2. Wiederholung am Sonntag auch früher, schon vormittags um 10.30 Uhr.

Die Kandidaten im Supertalent am 25.11.2017

Genug der Vorrede: Hier die Kandidaten im Supertalent am 25. November 2017 in der Reihenfolge, wie sie in der Show zu sehen sein werden. Vermutlich! Garantieren können wir das nicht, hier und da werden Kandidaten immer nochmal verschoben…

Die „Golden Girls“ kommen aus Berlin und sind eine Tanzgruppe, deren jüngste Mitglied 67 Jahre alt ist und die älteste 85 Jahre alt. Chefin ist die ehemalige Tänzerin Berbé Schmidt – 75 Jahre alt. Die “Golden Girls” zeigen beim Supertalent.

„Birds & Foxes“ sind Moritz Steckenstein aus Mülheim an der Ruhr – 31 Jahre alt. Moritz kommt mit kleinem Orchester zum Supertalent – Chist am Klavier, 29 Jahre alt – am Cello Jiwon, 33 Jahre alt und 3 Geigen Orest – 24 Jahre alt, Victoria – 27 Jahre alt und Sophie – 29 Jahre alt. „Birds & Foxes“ spielen von Sam Smith den Song „Lay Me Down“.

Diana & Victoria sind beide 6 Jahre alt. Diana kommt auch aus Mülheim an der Ruhr und Victoria kommt aus Oberhausen. Beide kennen sich aus der Tanzschule. Diana und Victoria zeigen einen Spiegeltanz.

„Yven und Nice“ sind alte Bekannte beim Supertalent und heißen eigentlich Yvonne und Nicole Scholich. Die Zwillinge kommen aus Recklinghausen und sind 45 Jahre alt Schon 5 Mal haben sie ihr Glück beim Supertalent versucht, immer vergeblich. Schwer vorstellbar, dass es beim Supertalent 2017 klappen soll.

Quoc Bao An Ngo kommt aus Bielefeld und ist 10 Jahre alt. Quoc Bao An zeigt eine Kung Fu – Nummer.

Anthony Calabro ist 27 Jahre alt und kommt aus Belgien. Anthony singt und mischt dabei Opern- und Musicalgesang.

Ulrich Wittwer ist 59 Jahre alt und kommt aus Breisach. Uli kommt mit einem Flohzirkus.

Die Ti:Kju Crew aus Wien besteht aus Elena – 25 Jahre alt, Lisa – 29 Jahre alt und Petra – 31 Jahre alt. Sie zeigen Neon-Dance-Art – Twerking unter Schwarzlicht.

Tiago Rodrigues ist 25 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Portugal. Tiago singt den Song „All By Myself“ von Celine Dion in einer besonderen Version.

Glauber Silva ist 20 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Brasilien und hat die Staatliche Ballettschule Berlin als klassischer Balletttänzer absolviert. Natürlich wird Glauber tanzen auf der Supertalent-Bühne…

Die „Bardogs Zürich“ sind eine Streetworkout-Show-Gruppe und zeigen am Boden und am Reck was sie können und haben. Auch dabei bei den Bardogs ist Adriana, 23 Jahre alt.

Mireya Derksen ist 17 Jahre alt und kommt aus der Niederlande. Mireya möchte Opernsängerin werden und singt aus dem “Phantom der Oper” das Lied „Wishing You Were Somehow Here Again“.

Toschkin Schalnich ist 29 Jahre alt und kommt aus Lörrach. Toschkin ist Tänzer und tanzt einen Contemporary.

Manolito Schwarz aus Bremerhaven ist 25 Jahre alt. Manolito singt beim Supertalent. Was, wissen wir nicht.

Olena und Volodymyr Kozachuck sind 25 und 33 Jahre alt und kommen aus der Ukraine. Olena und Volodymyr zeigen ein Handschattentheater „Tinvio“.

Von Olena und Volodymyr Kozachuck gibt es leider kein Foto, das die Beiden zeigt.

Huynh Huy Cuong und Huynh Van Than sind Brüder, Vietnamesen und 38 und 41 Jahre alt. Huynh Huy und Huynh Van zeigen eine Kung Fu – Nummer mit Schwertern und Nägeln.

