Supertalent 2017 Jury komplett, Nazan Eckes mit dabei

Nazan Eckes, Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Daniel Hartwich beim Supertalent 2017

Beim Supertalent 2017 wird die Jury mit Nazan Eckes komplettiert. In der Supertalent Jury 2017 sitzen also Dieter Bohlen, Nazan Eckes, Bruce Darnell. Schon längere zeit ist es bei RTL üblich, dass die Supertalent-Jury aus Bruce Darnell und Dieter Bohlen besteht und ein zusätzlich wechselndes Jury-Mitglied dazu kommt. Meist ist das auch eine Frau. Im letzten Jahr war das Victoria Swarovski, in 2017 also Nazan Eckes.

Diese Jury-Besetzung gab RTL nun bekannt, weil in dieser Woche die Aufzeichungen für die Jury-Castings vom Supertalent 2017 mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Nazan Eckes beginnen, aus denen der Großteil der Sendung zusammengeschnitten wird. Die Ausstrahlung vom Supertalent 2017 beginnt aber wie immer erst im Herbst 2017 (September) und zieht sich dann bis zum Supertalent-Finale kurz vor Weihnachten hin. Sobald der genaue Termin bekannt wird, werden wir auch darüber berichten!

Moderator vom Supertalent 2017 wird Daniel Hartwich sein. Auch das war noch nicht öffentlich.

Nazan Eckes ist 41 Jahre alt und eine bekannte und sehr beliebte RTL-Moderatorin. Sie hat immer wieder tägliche Sendungen bei RTL, moderiert derzeit aktuell “Dance Dance Dance” und hat zu Beginn auch Let’s dance moderiert (damals mit Hape Kerkeling) – ihr Weggang dort wird heute noch von vielen Fans bedauert.

Im Frühjahr und Frühsommer liefen bereits die “normalen” Castings vom Supertalent, zu denen sich jedermann vorstellen konnte. Auch darüber und über die Bewerbung zum Supertalent hatten wir bereits berichtet.

Wer bei den Aufzeichnungen für “Das Supertalent 2017” dabei sein möchte, hat bei einigen Terminen noch die Gelegenheit dazu. Die Aufzeichnungen finden in Berlin im Theater am Potsdamer Platz vom 30. Juli 2017 – 03. August 2017 statt und in Bremen vom 10.-17. August 2017 im Musical Theater dort.

