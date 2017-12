Wer singt in den Sing offs The Voice of Germany am 3.12.2017 welche Songs und wer schafft es weiter ins Halbfinale?

Bei The Voice of Germany 2016 am 3.12.2017 stehen die Sing offs vom Team Samu und dem Team Mark an. Welche Talente sind denn noch dabei in den Teams? Wer wird ins Halbfinale The Voice of Germany 2017 kommen?

Wie funktionieren die Sing offs bei TVoG 2017?

Die letzten 10 Talente im Team Samu und die verbliebenen 10 Talente im Team Mark singen in den Sing offs bei The Voice of Germany am 3.12.2017 einen Song, also jeder Kandidat ein Lied. Danach – immer nach jedem Talent – entscheiden Samu und Mark als Team-Coaches, welches Talent auf einem der 3 Sessel Platz nehmen darf, die für ein Weiterkommen ins TVoG-Halbfinale stehen.

Wenn die Plätze besetzt sind, schickt der Coach entweder das Talent aus der Show, das eben gesungen hat oder entschiedet, der Kandidat soll statt eines der anderen Talente, die da schon sitzen, dort Platz nehmen. Dann allerdings muss er auch entscheiden, welcher Kandidat seinen Platz räumen muss und aus The Voice of Germany 2017 ausscheidet. Letztlich bleiben nur 3 Talente je Team übrig, die dann am nächsten Sonntag im Halbfinale von The Voice of Germany 2017 wieder singen und um ein Weiterkommen kämpfen dürfen.

Jason Derulo und Rita Ora sind prominente Coaches bei TVoG am 3.12.2017

Als Einstimmung gibt für die TVoG-Talente Coachings von Jason Derulo im Team Samu und Rita Ora im Team Mark. Das ist sicher einer der bleibenden Erinnerungen für die Kandidaten, gemeinsam mit solchen bekannten Künstlern arbeiten zu dürfen und sie ein bisschen kennen zu lernen. Letzlich aber, da sollten wir keine Illusionen haben, geht es nicht zuerst um die Talente, sondern um eine verkaufsfördernde Maßnahme für die Promis und natürlich The Voice als Show.

Talente Team Samu Sing offs TVoG am 3.12.2017

Im Team Samu sind folgende Talente in den Sings offs bei TVoG 2017. Wer ausscheidet und wer weiter kommt, aktualisieren wir dann nach der Show hier an dieser Stelle. Die Reihenfolge der Kandidaten hier ist alphabetisch, die Fotos in der gleichen Reihenfolge darunter:

Chris Bertl aus Wien, 36 Jahre alt, singt von Toni Braxton den Song “Un-Break my heart”

Doris Mete aus Uzwil,27 Jahre alt, singt von Gwen Stefanie die Titel "Hollaback Girl"

Georgia Loui aus Erfurt, 22 Jahre alt, singt von Sam Smith den Titel "Lay me down"

Janina Beyerlein aus München, 17 Jahre alt, singt von Pink den Song "What about us"

Lara Samira Will aus Berlin, 17 Jahre alt, singt von Israel Kamakawiwo´ole den Song: „Over The Rainbow"

Marlin Williford aus Berlin, 44 Jahre alt, singt von Kwabs den Titel "Walk"

Michael Kutscha aus Wuppertal, 26 Jahre alt, singt von Gary Moore den Song "Walking by myself"

Natia Todua aus Bruchsal, 21 Jahre alt, singt von Nina Simone den Song "Feeling Good"

Selina Edbauer aus St. Peter Freienstein, 19 Jahre alt, singt von Jessie J den Song "Flashlight"

Yagmur Yagan aus Germering, 22 Jahre alt, singt von Sigala & Ella Eyre den Song "Came here für love"

Talente Team Mark Sing offs TVoG am 3.12.2017

Im Team Andreas haben sich in den Battles folgende Talente durchgesetzt und sind im Song Off. Wer ausscheidet und wer weiter kommt, aktualisieren wir dann gleich hier. Die Reihenfolge der Kandidaten hier ist alphabetisch:

Alexandra Sutter aus Bludesch, 44 Jahre alt, singt von George Gershwin den Evergreen “Summertime”

Amin Afify aus Köln, 25 Jahre alt, singt von Yvonne Catterfeld & Bengio das Lied "Irgendwas"

Benedikt Köstler aus Burgthann, 17 Jahre alt, singt von The Animals den Song "House of rising sun"

Dajana Günther aus Berlin, 30 Jahre alt, singt von Katy Perry den Song "The One that got away"

Filiz Arslan aus Ensdorf, 20 Jahre alt, singt von Xavier Naidoo das Lied "20.000 Meilen"

Katy Winter aus Aarau,34 Jahre alt, singt von Rita Ora den aktuellen Titel "Your Song"

Luana Eschment aus Nauort, 16 Jahre alt, singt von Sabrina Setlur das Lied "Du liebst mich nicht"

Marie-Claude Rubin aus Berlin, 27 Jahre alt, singt von Bonnie Raitt den Titel "Angel from Montgomery"

Michael Russ aus Tillmitsch, 24 Jahre alt, singt von Michael Jackson den Song "The way you make me feel"

Robin Portman aus Herisau, 21 Jahre alt, singt von James Bay den Song "Scars"

