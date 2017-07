Unity – Latin Music Konzert Tony Succar am 2.9.2017 in Benidorm

Unity - The Latin Tribute to Michael Jackson an der Costa Blanca

“Unity – The Latin Tribute to Michael Jackson” von Tony Succar aus Miami kommt am 2.9.2017 zu einem Konzert in Benidorm an der Costa Blanca. Ein Leckerbissen für Freunde der Salsa-Musik und oder allgemein der Latin Music.

Das Unity-Konzert von Tony Succar und seiner Band in Benidorm ist in diesem Jahr aller Voraussicht nach das einzige in Europa. Hoffentlich ein Auftakt für weitere Konzerte, hoffentlich eine Anregung für Konzert-Veranstalter auch hier bei uns, das Unity-Projekt auch hierzulande auf die Konzert-Bühne zu holen. Gerade für Festivals oder die Open-Air-Bühnen in den großen Städten sicher ein Garant für gute Laune und beste Musik.

Unity – The Latin Tribute to Michael Jackson ist ein Projekt von Tony Succar gemeinsam mit vielen anderen bekannten Künstlern, bei dem die weltweit bekannten Songs von Michael Jackson adaptiert wurden, die an sich ja schon sehr von Lateinamerikanischer Musik geprägt sind. 5 Jahre lang hat der Perkussionist Tony Succar an seinem Traum gearbeitet und außergewöhnliche Arrangements geschrieben, die live in einem Konzert natürlich noch einmal ein ganz neue Dynamik und Präsenz gewinnen.

Wir hatten dazu bereits ein ausführliches Interview mit Tony Succar veröffentlicht und es gibt auch ein Unity-Album. Wir werden am Ende des Artikels zu beiden Artikeln legen, damit Ihr dort weiter lesen können. Dort findet Ihr auch Videos von anderen Unity-Konzerten, damit Ihr Euch einen Eindruck verschaffen könnt.

Die Unity Live-Show in Benidorm ist am 2. September 2017 im Julio Iglesias Auditorium. Mit dabei sind 16 Musiker, neben Tony Succar u.a. die Sänger Jean Rodriguez und Kevin Ceballo. Die Tickets gibt es schon für preiswerte 20 € oder 45 € für s.g. “VIP-Tickets” und Ihr könnt die online buchen, wenn Ihr hier klickt.

Da lohnt sich auch die etwas weitere Anreise nach Benidorm an die Costa Blanca. Benidorm liegt knappe 50 Kilometer oberhalb von Alicante. Weil der 2.9.2017 ein Samstag ist, kann man das Konzert gut mit einem Kurzurlaub an der Costa Blanca verbinden. Anreise-Tipps wollen wir hier nicht geben, weil der Weg doch sehr verschieden ist, je nachdem von woher man kommt. Da kennt Ihr alle die entsprechenden Portale…

Mehr Salsa-Meldungen findet Ihr bei uns unter Salsa-Musik oder in unserem Salsa-Magazin.

Mehr solche Artikel über Konzerte, die wie empfehlen, findet Ihr unter Popmusik Konzerte. Weitere Musik-Infos findet Ihr z.B. in unserem Popmusik-Magazin mit vielen aktuellen Latino-Hits oder in den anderen musikalischen Kategorien in unserem Magazin oder allgemein unser Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.

Web-Links und Quellenangaben: