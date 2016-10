Deutsche Salsa Meisterschaft 2016 und Salsa-Party 15.10.2016 Lahr

Die Deutsche Salsa Meisterschaft 2016 mit großer Salsa-Party ist am Samstag, den 15. Oktober 2016 in der Sulzberghalle Lahr. Es treffen sich also nicht nur die besten Salsa-Tänzer Deutschlands in Lahr und tanzen ihre Shows, sondern alle Gäste werden auch selbst ausgelassen Salsa tanzen und feiern können. Für die Musik außerhalb der Salsa-Meisterschafts-Wettbewerbe sorgt der beliebte Salsa-DJ Mambito – und die Stimmung wird ganz bestimmt wieder großartig sein!

Der Salsa-Club Lahr organisiert die Meisterschaft seit einigen Jahren schon, zum ersten Mal am 15.10.2016 allerdings als Deutsche Salsa Meisterschaft. Viele Salsa-Tänzer -ob Party-Gäste oder Turnier-Teilnehmer- erinnern sich bestimmt noch gern an die vergangenen Salsa-Meisterschaften des Salsa Club Lahr, die bis zum letzten Jahr noch Süddeutsche Salsa-Meisterschaft hießen, aber faktisch schon Deutsche Meisterschaften waren.

Am 15. Oktober 2016 starten bei der DSM im Schwarzwald wieder Salsa-Paare und Salsa-Ladies-Gruppen. Einige davon kennt der aufmerksame Salsa-Fan schon aus den letzten Jahren. Andere sind das erste Mal bei einer solchen Salsa-Meisterschaft dabei. Wir werden bis zum Samstag auch noch einige Starter vorstellen, sind auch selbst in Lahr dabei und werden natürlich möglichst ausführlich von dieser Deutschen Salsa Meisterschaft 2016 berichten.

Wer zuletzt schon bei den Meisterschaften des Salsa Club Lahr dabei war, der sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Deutsche Salsa Meisterschaft 2016 in der Sulzberghalle Lahr stattfindet und nicht wie zuletzt im Schlachthof! Und wer jetzt nicht gleich weiß, wo die Sulzberghalle in Lahr (Ziegelbrunnenstr. 43) ist, der findet unten am Ende des Textes einen Kartenlink.

Los geht es am 15. Oktober 2016 in Lahr um 19.00 Uhr mit einem längeren Teil, in dem die Party-Gäste tanzen können. Um 20.30 Uhr beginnt dann pünktlich das Turnier der Salsa-Ladies-Gruppen. Die Siegerehrung wird gegen 21.30 Uhr erwartet. Dazwischen und danach kann immer wieder das Publikum tanzen. Die Deutsche Meisterschaft 2016 der Salsa-Paare beginnt dann um 22.15 Uhr mit einer Vorrunde, das Finale mit den besten Paaren wird um 23.30 Uhr erwartet. Um 01.00 Uhr ist noch eine Bachata-Show geplant.

Der Eintritt zur DSM 2016 kostet 10 € an der Abendkasse. Parkplätze gibt es in ausreichender Anzahl unmittelbar vor der Sulzberghalle.

