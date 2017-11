Andreas Gabalier Konzert-Tour 2018 und Open Air Konzerte 2018

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 21.11.2017

Andreas Gabalier geht 2018 wieder auf Konzert-Tour! Von März 2018 bis kurz vor Weihnachten 2018 ist Andreas Gabalier in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. 28 Konzerte sind auf der neuen Andreas-Gabalier-Tour 2018 geplant, die noch keinen speziellen Namen oder Titel trägt. Darüber hinaus gibt es weitere Open-Air-Konzerte, auf die wir hier extra hinweisen.

Open Air Konzerte Andreas Gabalier 2018

Zuvor gibt es schon am 10. März 2018 in der Klosterbräu Arena Seefeld Andreas Gabalier & Band auf der Winterparty Seefeld 2018. Schaut für Tickets bitte direkt auf der Webseite des Veranstalter (Link am Ende des Artikels).

Am 9. Juni 2018 gibt es im kybunpark St. Gallen ein großes Andreas Gabalier Open Air Konzert. Tickets gab es noch nicht bei Veröffentlichung dieses Artikels, sollen aber später unter diesem Link zu eventim zu haben sein.

Am 16. Juni 2018 ist im Olympiastadion München “Die größte Volksrock’n’Roll-Show der Welt – Part III”. Hier kosten die Tickets von 89-139 €. Auch hier der Verweis auf die Ticket-Seite am Ende des Artikels

Am 25. August 2018 ist im Planai-Stadion Schladming das Andreas Gabalier Heimspiel 2018. Hier gibt es Tickets am ca. 60 €, es gibt auch spezielle Tickets für Kinder. Tickets gibt es unter diesem Link zu eventim.

Vermutlich darf man 2018 noch mit einem neuen Album von Andreas Gabalier rechnen. Das letzte ist ja schon etwas her…

Termine und Orte Andreas Gabalier Konzert-Tour 2018

Folgende Orte und Termine hat Andreas Gabalier für seine Konzerte in der Hallentour geplant:

Halle (Westfalen) am 4. Oktober 2018 im Gerry-Weber-Stadion

Frankfurt am 5. Oktober 2018 in der Festhalle Frankfurt

Mannheim am 6. Oktober 2018 in der SAP Arena

Kempten am 11. Oktober 2018 in der bigBOX Allgäu

Stuttgart am 12. Oktober 2018 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Köln am 13. Oktober 2018 in der Lanxess Arena

Kiel am 18. Oktober 2018 in der Sparkassen-Arena-Kiel

Hamburg am 19. Oktober 2018 in der Barclaycard Arena

Bremen am 20. Oktober 2018 in der ÖVB-Arena

Braunschweig am 25. Oktober 2018 in der Volkswagen Halle

Dresden am 26. Oktober 2018 in der Messe Dresden

Berlin am 27. Oktober 2018 in der Mercedes-Benz Arena

Schwerin am 8. November 2018 in der Sport- und Kongresshalle Schwerin

Leipzig am 9. November 2018 in der Arena Leipzig

Erfurt am 10. November 2018 in der Messehalle Erfurt

Nürnberg am 15. November 2018 in der Arena Nürnberger Versicherung

Regensburg am 16. November 2018 in der Donau Arena

München am 17. November 2018 in der Olympiahalle München

Freiburg am 23. November 2018 in der SICK-ARENA-Messe Freiburg

Zürich am 24. November 2018 im Hallenstadion

Innsbruck am 29. November 2018 in der Olympiahalle

Linz am 30. November 2018 in der Tips Arena Linz

Graz am 1. Dezember 2018 in der Stadthalle Graz

Dornbirn am 6. Dezember 2018 in der Messe Dornbirn

Basel am 7. Dezember 2018 in der St. Jakobshalle

Bern am 8. Dezember 2018 in der Festhalle der Bernexpo

Salzburg am 13. Dezember 2018 in er Salzburgarena

Wien am 15. Dezember 2018 in der Wiener Stadthalle

Die Karten für die Konzerte von Andreas Gabalier kosten ab ca. 50 bzw. 70 € – in verschiedenen Platz-Kategorien auch mehr. Tickets gibt es unter diesem Link zu eventim (außer die unten genannten).

