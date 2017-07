Bachata Charts 2017 – Bachata Hits 2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 13.07.2017

Für unsere Bachata Charts 2017 und die aktuellen Bachata Hits 2017 haben wir einen etwas anderen Weg gewählt, als in den Jahren zuvor. Bachata Musik wird zwar häufiger neu veröffentlicht, aber auch nicht so kontinuierlich, wir wird das für unsere Bachata Charts in der bisherigen Form bräuchten. Eine jahresweise Unterteilung der Bachata Hits ist dennoch möglich.

Deshalb haben wir uns entschieden, die Bachata Charts 2017 auf eine andere Weise zu ermitteln und die Bachata Hits 2017 anders darzustellen, als bisher. Es gibt weiter eine Playlist mit aktuellen Bachata Songs, für die wir nun aber eine eigene Seite haben, die unabhängig von Jahren durchlaufen kann. Dort kann man auch Vorschläge machen, wen wir aufnehmen sollten.

Hier in diesem Artikel stellen wir zunächst aktuelle Bachata-Neuvorstellungen – meist Bachata-Alben unterschiedlichster Künstler, damit jeder, der sich orientieren mag, die CDs und Alben auch kaufen kann (oft sind bei uns hier nur Downloads erhältlich).

Die Bachata Charts 2017 ermitteln wir dann aus den Bachata Hits, die sich im Verlauf des Jahres auf unserer Seite Bachata Musik heraus kristallisieren. Hier gleichmal zum Reinhören:

Aktuelle Bachata-CDs, Alben und Songs

Die Alben hier sind vorläufig nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung sortiert, bis wir die endgültigen Bachata Charts 2017 ermitteln.

Prince Royce hat im Februar 2017 ein neues Album “Five” veröffentlicht. Ein typisches Bachata-Album, auf dem Prince Royce aktuelle Tendenzen verarbeitet, aber auch nicht ganz mit seinen bisherigen Songs bricht. Hier geht es zum Album bei amazon.

Vicky Corbacho hat im April 2017 endlich ihr Album “It’s Vicky” veröffentlicht, ein unbedingter Tipp für alle Bachata-Fans. Auch wenn es mit noch nicht einmal 30 Minuten Spielzeit recht kurz ist, darf man Vicky Corbacho zu den heißesten Bachata-Künstlern derzeit zählen ! Hier geht es zum Album bei amazon.

Auch Grupo Extra hat im April 2017 ein neues Bachata-Album “Colores” veröffentlicht. Wie gewohnt erstklassige Bachata-Kost von Grupo Extra, auch mit ein paar neuen Klängen, zudem recht preiswert! Hier geht es zum Album bei amazon.

Aktuelle Bachata Sampler 2017

Sampler sind einerseits willkommene Compilations, andererseits sind die Zusammenstellungen oft auch kritisch zu sehen, denn selten werden wirklich die aktuellen Hits zusammengefasst. Die erfolgreichsten fehlen meist oder es sind nur 1,2,3 tatsächliche Hits drauf. Hin und wieder überschneiden sich die Künstler auch, sind auf mehreren Samplern drauf.

Aber auch wenn wir die Original-Alben favorisieren, erfreuen sich die Sampler durchaus einer gewissen Beliebtheit. Deshalb wollen wir sie hier auch aufführen. Vielleicht ergänzen wir später noch eine Bewertung aus unserer Sicht:

Bachata 2017 – 14 Bachata Hits ist sächlich eher etwas in die Vergangenheit gerichtet, als ins Jahr 2017. Das Album ersschien schon im Januar und ist als CD und mp3-Download zu haben – zum Sampler bei amazon.

Bachata Special DJ 2017 hört sich spannender an, als es wirklich ist. Die 15 Songs kosten 7,99 € im Download bei amazon.

I love Bachata 2017 hat ein paar ganz interessante Bachata-Songs im Gepäck, aber nicht alle 30 sind von gleicher Qualität. Den Download bei amazon gibt es für knapp 10 €.

Bachata 2017 – Los Exitos hat ebenso sagenhafte 30 Songs für etwas über 5 € im Download. Hier geht es zum Sampler bei amazon.

Ältere Bachata Songs aus den vergangene Jahren mit Videos und Kauflinks findet ihr bei uns unter dem Stichwort Bachata Charts. Allgemeine Infos und Tanz-Videos rund um das Thema Bachata findet Ihr auf der vorn verlinkten Spezial-Seite in Salsango. Bachata-Nachrichten sammeln wir unter einem eigenen Stichwort.

Unser Salsa-Magazin, in dem wir Nachrichten und Tipps zusammenstellen, empfehlen wir Euch ganz grundsätzlich.