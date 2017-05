Bachelor 2018: Bewerbung als Bachelor 2018 oder als Kandidatin

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 26.05.2017

Wie werde ich Bachelor oder Bachelor-Kandidatin?

Als Bachelor 2018 kann man sich derzeit bewerben, entweder als Mann als Bachelor, aber auch als Frau, um Kandidatin beim Bachelor 2018 zu werden. Vermutlich Anfang des nächsten Jahres wird die neue Staffel Bachelor 2018 ausgestrahlt. Aufgezeichnet werden die Sendungen bekanntlich früher. Irgendwas um die 20 Bachelor-Kandidatinnen werden dafür gesucht und natürlich kann nur ein Mann der Bachelor 2018 sein.

Die Bachelor-Kandidatinnen lernen den Bachelor 2018 bei diversen Partys, Gesprächen, Einzel- und Gruppen-Dates kennen. Der sortiert Stück für Stück Kandidatinnen aus, die er nicht näher kennen lernen möchte. Dann gibt es noch Dream-Dates, der Bachelor besucht die letzten Kandidatinnen zu hause und stellt die Final-Kandidatinnen seinen Eltern oder Freunden vor. Am Ende entscheidet sich auch der Bachelor 2018 für die eine Kandidatin, die sein Herz erobert hat. Das hat bisher immer geklappt – mit der großen Liebe sieht es anders aus. Da waren die Bachelor in Deutschland bisher nicht so erfolgreich.

Wer sich als Mann (Bachelor) oder Frau (Kandidatin) für die TV-Show Bachelor 2018 bewerben möchte, sollte Single sein und auch wirklich die große Liebe suchen.

Männer als Bachelor 2018 sollten

zwischen 30 und 39 Jahre alt sein

attraktiv, charmant und gut situiert

sich ein paar Gedanken machen, warum sie der Bachelor 2018 sein sollten

Frauen als Bachelor-Kandidatin 2018 sollten

zwischen 20 und 35 Jahre alt sein und

ein kurzes Video machen, in dem sie sich vorstellen

Der Rest der Bewerbung für den Bachelor 2018 besteht darin, ein kleines Formular auszufüllen und ein paar Angaben zu Euch machen. Ein Foto von Euch solltet Ihr vielleicht auch noch parat halten. Dann müsst Ihr hier klicken und es öffnet sich in einem neuen Fenster eine Auswahl Seite, auf der Ihr auswählt, ob Ihr Euch als Bachelor oder als Bachelor-Kandidatin bewerben möchtet. Klickt Ihr auf den entsprechenden Button dort, kommt Ihr zum jeweiligen Formular, das Ihr dann ausfüllt – nur Name, Adresse usw.. Alles Weitere ergibt sich dann…

Quellenangaben: Das Foto oben dient nur der Illustration. Es stammt von Tamara Bellis auf unplash.com.