Dancing Stars 2017 am 26.5.2017: Tänze, Songs, Weg ins Finale

Bei den Dancing Stars 2017 am 26.5.2017 wird entschieden, welche Tanzpaare ins Finale kommen. Hier die Tänze und Songs der Tanzpaare am 26.5.2017. “Gesetzt” scheinen 2 Tanzpaare, Ana Milva Gomez – Thomas Kraml und Martin Ferdiny – Maria Santner. Das wird vermutlich auch nach der Wertung der Jury bei den Dancing Stars 2017 am 26.5.2017 so sein. Doch werden auch die ORF-Zuschauer das so sehen? Und was ist mit Riem Higazi – Dimitar Stefanin und Niki Hosp – Willi Gabalier? Werden die ORF-Zuschauer eines dieser Paare nach Hause schicken und wenn ja, wen?

Die Dancing Stars 2017 am 26.5.2017 sind spannend, weil im Grunde das erste Mal seit vielen Sendungen alles möglich ist. Bei nur noch 4 Tanzpaaren kann auch das beste Paar nach der Jury-Wertung ausscheiden. Theoretisch ist das zwar immer möglich – und bei Dancing with the Stars 2017 in den USA ist genau das auch schon passiert. Aber nie kann die Jury-Wertung so leicht konterkariert werden, wie in dieser Halbfinal-Sendung.

3 Tanzpaare schaffen es ins Finale der Dancing Stars in der nächsten Woche. Nur wenn TV-Zuschauer das Ergebnis der Jury komplett umdrehen, kann das beste Tanzpaar nach Meinung der Jury nach dem Zuschauer-Voting ausscheiden. Nach den bisherigen Leistungen könnte man mit folgender Reihenfolge rechnen:

Ana Milva Gomez – Thomas Kraml Martin Ferdiny – Maria Santner Riem Higazi – Dimitar Stefanin Niki Hosp – Willi Gabalier

Das voraus zu sagen muss man kein Hexenmeister sein. Und eigentlich kann man sich kaum vorstellen, dass dieses Ergebnis sich nach den Zuschauern komplett auf den Kopf stellt. Ganz leicht ist es jedoch möglich, dass Riem Higazi – Dimitar Stefanin und Niki Hosp – Willi Gabalier die Plätze in der Zuschauergunst tauschen. Je mehr Balacz Ekker auf Niki Hosp oder Willi Gabalier herum hackt, wie in den letzten Sendungen der Dancing Stars 2017, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Zuschauer sich mit den beiden solidarisieren. Genau so könnte es Martin Ferdiny – Maria Santner erwischen, wenn die beiden nicht auf dem 2., sondern auf dem 3. Platz nach dem Jury-Voting landen.

Die Jury der Dancing Stars 2017 muss also am 26.5.2017 sehr sorgsam abwägen, wie sie ihre Punkte vergibt und was sie sagt.

Alle Tanzpaare tanzen bei den Dancing Stars am 26. Mai 2017 einen Discofox. Das Lied, nach dem sie tanzen, erfahren sie erst in der Sendung. Das ist jedoch ist im Discofox schon weniger spannend, als der ORF es sich erhofft. Was soll beim Discofox schon groß passieren. Die Herausforderung in der Choreografie ist nicht zu erkennen… Da 3 Profi-Tänzer führen und der Discofox in sich abgeschlossene, kurze Figurenfolgen hat, könnte das am ehesten für Martin Ferdiny – Maria Santner eine “Stolperstelle” sein.

Hier die anderen

Songs und Tänze der Dancing Stars 2017 am 26.5.2017

Die Punkte und wer ausscheiden muss ergänzen wir wie immer nach der Sendung. Eine Einschätzung zur Sendung und den Tänzen gibt es dann wie gewohnt morgen

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml tanzen einen Jive nach dem Song „S.O.S.“ (vermutlich von ABBA)

tanzen einen Jive nach dem Song „S.O.S.“ (vermutlich von ABBA) Martin Ferdiny – Maria Santner tanzen Tango nach dem Song „El Choclo“, ein Tango-Klassiker von ursprünglich Angel Villoldo

tanzen Tango nach dem Song „El Choclo“, ein Tango-Klassiker von ursprünglich Angel Villoldo Niki Hosp – Willi Gabalier tanzen eine Samba nach dem Song „Conga“ von der Miami Sound Machine (Gloria Estefan)

tanzen eine Samba nach dem Song „Conga“ von der Miami Sound Machine (Gloria Estefan) Riem Higazi – Dimitar Stefanin tanzen Jive nach dem Song „Je veux“ von Zaz

Alle Tanzpaare, die prominenten Kandidaten und auch die Profi-Tänzer hatten wir vorgestellt in den Artikeln unter dem Stichwort Dancing Stars 2017, wie z.B. hier Dancing Stars 2017: Wer tanzt mit wem? Die Tanzpaare.

Interessieren Sie sich auch für ältere Staffeln, schauen Sie bitte in das Stichwort Dancing Stars. Mehr Artikel allgemeinerer Natur finden Sie auch in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.