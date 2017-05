Dancing Stars 2017 am 5. Mai 2017: Lindy Hop und andere Tänze

Dancing Stars 2017 am 5. Mai 2017 – Mirjam Weichselbraun – Foto: ORF – Thomas Ramstorfer

Bei den Dancing Stars 2017 am 5. Mai 2017 heißt es: “In die Knie, bouncen!“. Wie schön, dass es so einen tollen Tanz, wie Lindy Hop, bei den Dancing Stars 2017 als Tanz-Marathon gibt. Man hört ja von Redaktionen, denen immer nur der Discofox einfällt – und das dann selten besonders schön anzusehen ist. Nicht so beim ORF. Hier ist aber auch manches anders…

Nach dem Song „Booty Swing“ von Parov Stelar tanzen die Tanzpaare bei den Dancing Stars am 5. Mai 2017 ihre Tanz-Marathon. Das Original von Lil Hardin Armstrong (die 2. Frau des berühmten Louis) heißt “Oriental Swing” und stammt aus dem Jahr 1938. Aber klar, dass man sich in Österreich für eine Version eines Österreichers entscheidet… Das könnte sogleich ein Höhepunkt für das Dancing Stars – Orchester werden! Ein Tanzpaar nach dem anderen wird dann von der Jury eliminiert und Punkte gibt es in umgekehrter Reihenfolge des Ausscheidens für jedes Paar, die dann zu den Punkten der Dancing Stars – Jury in den Einzeltänzen hinzugezählt werden. Daraus ergibt sich dann unter Umständen eine neue Reihenfolge, die für das Ausscheiden nach dem Publikums-Voting entscheidet.

Die beiden Wackel-Kandidaten-Nr. 1 nach der Jury-Wertung bisher tanzen diesmal beide Tango. Doch nicht nur Otto Retzer und Niki Hosp, sondern auch Riem Higazi muss Tango tanzen. Ungewöhnlich, irgendwie… Mal sehen, ob Dimitar Stefanin die Chance zum Tango Argentino nutzt. Die beiden anderen werden wohl qua Song und Geschwindigkeit einen Europäischen Tango tanzen., wenn es nicht eine besondere Adaption vom Dancing Stars – Orchester gibt. Walter Schachner wird vermutlich mit einer Rumba sein gutes Ergebnis der letzten Woche nicht wiederholen können.

Neben den Tänzen können wir uns sicher auch wieder auf ein bestens aufgelegtes Moderatoren-Paar Mirjam Weichselbraum – Klaus Eberhartinger freuen! Eine Einschätzung, wie die Sendung und die Tanzpaare waren, gibt es von uns dann wieder im Verlauf des Samstags…

Dancing Stars am 5.5.2017 – Tänze, Songs und Paare

Monica Weinzettl – Florian Gschaider tanzen Jive nach dem Song „It’s Raining Men“ von den Weather Girls

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml tanzen Slowfox nach dem Song „Beyond the Sea" von Jack Lawrence, zig-fach gecovert, am bekanntesten wohl vor allem von Bobby Darin

Martin Ferdiny – Maria Santner tanzen Cha Cha Cha nach dem Song „Something in the Water" von Brooke Fraser

Niki Hosp – Willi Gabalier tanzen Tango nach dem Song „Somebody That I Used to Know" von Gotye ft. Kimbra

Otto Retzer – Roswitha Wieland tanzen Tango nach dem Song „Grace Kelly" von Mika

Riem Higazi – Dimitar Stefanin tanzen Tango nach dem Song „Back to Black" von Amy Whinhouse

Walter Schachner – Lenka Pohoralek tanzen Rumba dem Song „Ain´t No Sunshine" von Bill Withers

