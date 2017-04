Dancing Stars 2017 Tänze der Auftakt-Show am 31. März 2017 – hier Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger – Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Die Dancing Stars 2017 beginnen am 31. März 2017 mit der ersten Kennenlern-Show, in der vor allem die Promi-Männer ran müssen. Hier die ersten Tänze! In dieser 1. Show Dancing Stars 2017 muss noch kein Kandidat fürchten, schon auszuscheiden, wie auch nächste Woche nicht, wenn die Promi-Damen ihre erste Solo-Tänze tanzen. Diesmal haben die Ladys noch Schonzeit, sie tanzen gemeinsam einen Gruppentanz ohne detaillierte Wertung.

Die prominenten Herren der Dancing Stars 2017 dagegen müssen sich am 31.3.2017 bei ihren ersten Solo-Tänzen schon ins Zeug legen. Punkte gibt es nämlich bereits und die werden in 2 Wochen mitgezählt, wenn dann das erste Tanzpaar ausscheidet. Also kommt es auf jeden Takt an – na, vielleicht nicht schon auf jeden Takt, aber auf eine gute Präsentation, will man nicht zu den ersten Kandidaten gehören, die um ein Weiterkommen bangen müssen.

Die Moderatorin der Dancing Stars 2017 Mirjam Weichselbraun freut sich auf die erste Tanz-Show am Freitag, den 31. März 2017 im ORF: „Ich glaube, dass wir einen großartigen Cast haben, mit tollen, unterschiedlichen Charakteren.“ Auch Klaus Eberhartinger ist wieder dabei und meint: „Die Teilnehmer sind alle ein bisserl nervös, aber auch schon ehrgeizig! Und alle sind überrascht, wie viel Spaß ihnen die ersten Wochen Tanztraining machen und auch über das Arbeitspensum! Keiner macht das nebenbei … alle sind jetzt schon sehr konzentriert und fiebern dem ersten Auftritt entgegen.“

Es tanzen im Einzelnen:

Tänze und Paare in der 1. Show Dancing Stars 2017 am 31.3.2017

Die ersten Punkte vergibt die neue Jury der Dancing Stars 2017, die in diesem Jahr besteht aus Balázs Ekker, Dirk Heidemann, Karina Sarkissova, Nicole Hansen (mehr dazu siehe Artikel Dancing Stars 2017: Die neue Dancing Stars Jury) an folgende Tanzpaare:

Reihenfolge und Jury-Punkte der Paare Dancing Stars 31.3.2017

Im Moment sind die Paare noch alphabetisch sortiert. Das ändern wir natürlich im Verlauf oder spätestens am Ende der Show:

Martin Ferdiny – Maria Santner: 6+6+6+6=24 Punkte Norbert Schneider – Conny Kreuter: 6+7+7+2=22 Punkte Volker Piesczek – Alexandra Scheriau: 5+5+7+2=19 Punkte Walter Schachner – Lenka Pohoralek: 4+4+5+3=16 Punkte Otto Retzer – Roswitha Wieland: 3+2+3+4=12 Punkte

Fotos, Tänze, Songs und Voting-Nummern Dancing Stars 31.3.2017

Norbert Schneider – Conny Kreuter: Paar 02 – tanzen Cha Cha Cha nach „When Love Takes Over“ von David Guetta ft. Kelly Rowland

Norbert Schneider – Conny Kreuter bei den Dancing Stars am 31.3.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Volker Piesczek – Alexandra Scheriau: Paar 04 – tanzen Cha Cha Cha nach „September“ von Earth, Wind & Fire

Volker Piesczek – Alexandra Scheriau bei den Dancing Stars am 31.3.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Martin Ferdiny – Maria Santner: Paar 06 – tanzen Langsamer Walzer nach „Can You Feel the Love Tonight“ von Elton John aus “König der Löwen”

Martin Ferdiny – Maria Santner bei den Dancing Stars am 31.3.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Otto Retzer – Roswitha Wieland: Paar 08 – tanzen Langsamer Walzer nach „Edelweiß“ aus The Sound of music

Otto Retzer – Roswitha Wieland bei den Dancing Stars am 31.3.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Walter Schachner – Lenka Pohoralek: Paar 10 – tanzen Cha Cha Cha nach „I Don’t Feel Like Dancing“ von den Scissor Sisters

Walter Schachner – Lenka Pohoralek bei den Dancing Stars am 31.3.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Die Nummer oben hinter den Tanzpaaren sind die Voting-Nummern, die nicht mit den Startnummern identisch sind. Abstimmen für Ihr Lieblings-Tanzpaar können Sie unter 09010 5909 + die o.g. Votingnummer (50 Cent pro Anruf/SMS aus Österreich – aber in Deutschland sind die Dancing Stars normalerweise ohnehin nicht zu empfangen).

Weiter dabei sind im Gruppen-Tanz die Paare:

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml

Eser Ari-Akbaba – Danilo Campisi

Monica Weinzettl – Florian Gschaider

Niki Hosp – Willi Gabalier

Riem Higazi – Dimitar Stefanin

Gruppen-Tanz bei den Dancing Stars 31.3.2017 – alle Paare mit den Promi-Damen v.l. Danilo Campisi – Eser Akbaba, Florian Gschaider – Monica Weinzettl, Riem Higazi – Dimitar Stefanin, Ana Milva Gomez – Thomas Kraml, Nicole Hosp – Willi Gabalier – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

