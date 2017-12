DSDS 2018 geht am 3.1.2018 los, was gibt es Neues bei DSDS?

No "No Limits" bei DSDS 2018 - back to the roots

DSDS 2018 – Deutschland sucht den Superstar 2018 – beginnt am Mittwoch, den 3. Januar 2018. Was gibt es Neues bei DSDS 2018? Was bleibt, wie es war?

Die erste “Neuerung” bei DSDS 2018 schon in Vorbereitung der neuen DSDS-Staffel war, dass es das Motto “No Limits” nicht mehr gibt oder gab. Wie zu Beginn der Casting-Show konnten sich nur Kandidaten im Alter von 16-30 Jahren bewerben. Musikalisch gab es keine Einschränkungen, doch man darf vermuten, dass sich die DSDS-Crew weniger auf Experimente bei den Musik-Genres eingelassen hat, als in den letzten beiden Jahren.

Dann wieder Gewohntes: Wie zuletzt immer geht DSDS 2018 am 1. Mittwoch in der 1. Januar-Woche des neuen Jahres, eben dem 3.1.2018, mit den Jury-Castings los. Das war stets ein erfolgreicher Start-Termin für DSDS. Dann folgt schon die zweite Neuerung. Danach, also ab dem 6.1.2018, geht es immer nur samstags mit DSDS 2018 weiter. Die Mittwochs-Ausgaben im Januar sind passé. Deshalb gibt es diesmal auch nur insgesamt 19 Folgen DSDS 2018. Das sind 3 weniger als zuletzt.

In der Jury DSDS 2018 sitzen neben Dieter Bohlen diesmal Mousse T., Ella Endlich und Carolin Niemczyk. Wir hatten darauf bereits hingewiesen (alle Artikel unter DSDS 2018), werden die neuen Jury-Mitglieder aber später auch noch einmal gesondert vorstellen. Mousse T. ist 51 Jahre alt und ein bekannter Musik-Produzent, Ella Endlich ist 33 Jahre als und eine Sängerin mit Spezialisierung auf Schlager und von Hause aus ist sie Musical-Sängerin und -Darstellerin sowie Carolin Niemczyk. Die ist 27 Jahre alt und die Sängerin von Glasperlenspiel. Der Maestro von DSDS Dieter Bohlen ist übrigens inzwischen 63 Jahre alt.

Zurück zum Ablauf von DSDS 2018: Aus den Jury-Casting schaffen es 120 DSDS-Kandidaten in den Deutschland-Recall – das sind 20 mehr als zuletzt, was aber sicher nicht entscheidend ist. Dann, schon wichtiger, wählt die neue DSDS-Jury aus denen 24 Kandidaten für den Ausland-Recall aus. Das sind 9 weniger als zuletzt. Der Auslands-Recall von DSDS 2018 ist diesmal in Südafrika, genauer gesagt im Nationalpark Pilanesberg. Davon dass es im Recall wieder Überraschungen a la Bohlen gibt, wie letztes Jahr, war bisher nicht die Rede. Also vielleicht besinnt man sich auch hier auf die Wurzeln der Casting-Shows?

Davon die besten Kandidaten kommen in die Live-Shows von DSDS 2018, die wieder Motto-Shows sind. Davon gibt es aber in diesem Jahr nur 3 und dann natürlich das Finale von DSDS 2018. Dann ist es schon Mai. Wenn die Casting-Show jeden Samstag durch läuft, ist das DSDS-Finale am 5. Mai 2018 – im letzten Jahr war es der 6. Mai, also könnte das passen. Aber Vorsicht, das können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen…

Wir werden auch 2018 wieder ausführlich über die Casting-Show berichten. Alle Artikel findet Ihr, wie schon erwähnt, unter unserem neuen Stichwort DSDS 2018. Mehr aktuelle Meldungen zu TV Shows findet Ihr in unserer Kategorie oder zu DSDS unter diesem Stichwort oder allgemeiner auch zu Casting Shows.