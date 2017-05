Let’s dance 2017 am 12. Mai 2017: Discofox-Qual, Tänze, Songs

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 12.05.2017

Let’s dance 2017 am 12. Mai 2017 Songs, Tänze – Jury – typische Handbewegung 2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Bei Let’s dance 2017 am 12. Mai 2017 erwarten uns neben den normalen Tänzen noch Alphonso Williams, der DSDS-Gewinner 2017 sowie der Discofox-Marathon und damit verbunden bestimmt eine Qual der Ohren. Die zuletzt veröffentlichen Quoten für die Songs im Discofox-Marathon lassen jedenfalls nicht auf ein musikalisches Highlight hoffen. Dafür kommt der Publikums-Liebling und frisch gebackene DSDS-Sieger Alphonso Williams und wird seinen Sieger-Song “What Becomes Of The Broken Hearted” schmettern.

Auch in den Einzel-Tänzen bei Let’s dance am 12.5.2017 der verbliebenen 6 Tanzpaare ist die Song-Auswahl durchwachsen. Da gibt es eine ungewöhnlich authentische Song-Auswahl für die Salsa von Vanessa Mai – Christian Polanc – ein vergleichsweise unbekannter Song von Luis Enrique. Da hätte es jedoch auch richtig feurige Hits vom gleichen Interpreten gegeben. Maximilian Arland – Sarah Latton müssen sich nach einem Disco-Klassiker par excellence durch den Tango mühen, der im Original auch gut in den Discofox-Marathon gepasst hätte. Es gibt aber eine Abwandlung mit Tango-Elementen drin. Warten wir mal die Interpretation ab.

Für Faisal Kawusi – Oana Nechiti beten wir zu Gott, dass der Langsame Walzer nach “Amazing Grace” dem großen Anspruch des Liedes wenigstens halbwegs gerecht wird. Und Gil Ofarim – Ekaterina Leonova dürfen gute Laune versprühen bei einem Jive zum Bobby-Vee-Hit “Take good care of my baby”, den RTL beim Sascha-Alter-Ego Dick Brave zuschreibt, der aber noch gar nicht gelebt hat, als das Lied schon ein Hit war (1961). Am meisten gespannt sein darf man sicher auf die Samba von Heinrich Popow – Kathrin Menzinger. das ist eine Herausforderung…

Beim Discofox-Marathon werden wir vermutlich keine tänzerischen Höhepunkte erwarten dürfen. Das Verhältnis der Profis zum Discofox kann man wohl im besten Sinne als ambivalent bezeichnen. Alte Dorf-Tanz-Haudegen oder Mallorca-Jünger sind unter den Promis auch nicht dabei. Da kann man vermuten, dass sich Sarah Latton noch am besten schlägt mit Maximilian Arland. Sarah hat dereinst mit Stefan Raab sogar schon einmal an einer Discofox-Europameisterschaft teilgenommen… – dieser Tanz damals würde bestens in den Discofox-Marathon von Let’s dance passen!

Songs und Tänze bei Let’s dance 2017 am 12. Mai 2017

Die Let’s dance – Profis eröffnen die Show mit einem Tanz nach einem Medley von Wolfgang Petry. Dann tanzen (hier noch in alphabetischer Reihenfolge):

Angelina Kirsch – Massimo Sinato tanzen eine Samba nach dem Song “Angelina” von Harry Belafonte.

Songs Discofox-Marathon Let’s dance 2017 am 12. Mai 2017

Hier finden Sie alle Songs, die für den Discofox-Marathon zu Wahl standen bzw. stehen, in der Reihenfolge, wie am Donnerstag bis ca. um 18.00 Uhr abgestimmt. Nur einige davon (6?) werden tatsächlich gespielt:

“Die Nacht von Freitag auf Montag” von Peter Wackel “Aber schön muss sie sein” von DJ Mox “A Mann für Amore” von DJ Ötzi “Bonnie & Clyde” von Fantasy “Hoch die Hände – Wochenende!” von Hans Entertainment vs. Finger & Kadel “Nein, Nein, Nein, sind wir nicht gewesen” von Tim Toupet “Bratwurst, Pommes und ein Bier” von Markus Becker “Glücksmoment” von Prince Damien “Hulapalu” von Andreas Gabalier “Du trägst keine Liebe in Dir” von Axel Fischer “Griechischer Wein 2K17” von DJ Ostkurve “Holland” von 257ers “Spaßbremsen” von Die Igelschnauzen “Scheiss drauf” von Peter Wackel “Geh’ mal Bier hol’n” von Mickie Krause

