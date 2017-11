Let’s dance 2018 – Victoria Swarovski Moderatorin statt Sylvie Meis

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 30.11.2017

Let’s dane 2018 hat eine neue Moderatorin – Victoria Swarovski statt Sylvie Meis. Darüber werden sich manche Let’s dance – Fans freuen, denn nachdem sich Sylvie Meis noch als Sylvie van der Vaart bei Let’s dance einst als Kandidatin viele Sympathien und die Herzen der Fans erobert hatte, waren ihre Leistungen als Let’s-dance-Moderatorin -sagen wir- durchwachsen. Mal war sie gut,in der letzten Let’s dance – Staffel zum Beispiel, davor aber manchmal auch ein bisschen bemüht bis nervig.

Andere wird der Moderatoren-Wechsel bei Let’s dance 2018 ein bisschen ärgern, denn Sylvie Meis war auch ein Sympathieträger für die Tanz-Show und viele Fans waren weniger kritisch, als wir hier z.B. manchmal.

Mit Victoria Swarovski als Moderatorin bei Let’s dance 2018 bleibt RTL sich allerdings grundsätzlich treu. Auch Victoria Swarovski ist keine ausgebildete oder erfahrene Moderatorin und abgesehen von Körpergröße und Dialekt eher eine “jüngere Ausgabe” der bisherigen.

Auch Victoria Swarovski hat selbst erfolgreich bei Let’s dance als Kandidatin getanzt, konnte Let’s dance 2016 sogar gewinnen – mit Profi-Tänzer Erich Klann. Auch saß Victoria Swarovski beim Supertalent schon in der Jury, hat also wie Sylvie Meis eine erfolgreiche “RTL-Karriere” hinter sich.

Niemand sollte also eine “Verschwörungen” vermuten. Die Holländerin wird durch eine Österreicherin ersetzt. Änderungen gibt es immer wieder, bei allen TV-Sendern und allen Sendungen oder Shows. Natürlich ist man immer wieder bemüht, aktuell und modern zu sein, Dinge zu verbessern. Da war man bei Let’s dance in den letzten Jahren erstaunlich konstant – aus unserer Sicht leder, man sollte da ruhig mehr wagen!

Bei Let’s dance konnte sich Victoria Swarovski in viele Herzen tanzen. Es gab wohl nur wenige, die ihr seinerzeit den Sieg nicht gegönnt haben. Dabei werden gerade berühmte Töchter oder Ehefrauen immer besonders kritisch betrachtet und müssen sich noch mehr beweisen als andere. Das sind sicher gute Voraussetzungen, für einen erfolgreichen Auftritt bei Let’s dance 2018.

An der Seite von Victoria Swarovski wird wie gewohnt Daniel Hartwich Moderator von Let’s dance 2018 bleiben. Ob es bei der bisherigen Arbeitsteilung bleibt – also Daniel Hartwich Haupt-Moderator und für die Dame nur eine Satelliten-Funktion im “Off” -, wissen wir nicht. Hoffentlich nutzt RTL die Chance, die Funktion der Moderatorin auch gleich aufzuwerten und ihr mehr Aufgaben zuzutrauen, also zu fragen: “Wie fühlst du Dich?”. Auch das gönnen und wünschen wir uns für Victoria Swarovski!

Bekannt ist auch schon, dass Motsi Mabuse und Jorgen Gonzales wieder in der Jury von Let’s dance 2018 sitzen werden. Aber das haben wir nicht mehr, als “gehört”. Selbstverständlich bleiben wir dran und wenn es Neuigkeiten gibt, sind wir wie immer dabei…

Die neuen Artikel über die Tanz-Show sammeln wir unter dem neuen Stichwort Let’s dance 2018.

Alle Artikel zu Let’s dance in Salsango finden Sie unter dem Stichwort Let’s dance und dort können die Beiträge zu den jeweiligen Staffeln gezielt angesprungen werden. Artikel über alle Tanz-Shows im Fernsehen sammeln wir unter dem Stichwort Tanzen im Fernsehen. Thematisch noch weiter gefasst ist unsere Kategorie TV-Shows.