Let’s dance CD 2017: 42 Songs aus der RTL-Tanz-Show plus 10 Boni

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 21.04.2017

Das neue RTL-Tanz-Album mit vielen Songs aus Let's dance 2017

Let’s dance CD 2017 – Das Tanz-Album

Die neue Let’s dance CD 2017 ist da. Seit heute kann man kaufen als CD mit 3 CDs und als mp3-Download mit insgesamt 52 Songs aus Let’s dance. 42 Songs der Let’s dance CD sollten im Verlauf der Staffel Let’s dance 2017 zu hören sein. Bei einigen weiß man das schon, bei anderen noch nicht. Wir haben das aber nicht Song für Song überprüft, ob wohl das bei unseren Artikel über Let’s dance 2017 durchaus ginge…

10 Songs sind vom Pepe Lienhard Orchester, die vermutlich schon auf früheren Let’s dance – CDs veröffentlicht wurden. Die ersten Let’s dance – CDs waren nämlich nicht mit den Original-Songs bestückt, sondern eben mit Versionen von Pepe Lienhard. Der hatte nicht nur die ersten beiden Staffeln von Let’s dance mit seinem Orchester begleitet, sondern übrigens über viele, viele Jahre Udo Jürgens als Stamm-Orchester und andere große Sänger auch, wie z.B. den legendären Frank Sinatra.

Leider gibt es das Album nur als CD und als mp3-Download. Weil sich der Neuigkeitsgrad der Songs in engen Grenzen hält, ist das schade bzw. ist das Album eigentlich überflüssig. Man kann heute über Streaming-Dienste wie amazon music sicher alle Songs auch haben oder abspielen, ohne den mp3-Download zu nutzen oder sich die CD zu kaufen – abgesehen von den 10 Pepe-Lienhard-Versionen. Auch hier mögen Ausnahmen die Regel bestätigen.

Insofern würde es eine veröffentlichte Playlist auch tun… Und natürlich gibt es Leute, die sich noch CDs ins Regal stellen, mit ins Auto nehmen oder ihre eigene mp3-Sammlung vervollständigen. Aber auch dann sollten Sie das ganze Album kaufen, denn nur ein Teil der Songs ist einzeln erhältlich und das ist meist recht teuer.

Das ganze Album Let’s dance 2017 kostet im mp3-Download recht preiswerte 12,99 € – für die Menge an Songs, und auch die CD ist mit 19,99 € angenehm güsntig. Sie erreichen beide Varianten über diesen Link zu amazon.

Vielmehr kann man über die neue Let’s dance 2017 CD kaum schreiben. 52 Songs als Titel-Liste wären hier auch kaum sinnvoll… Wenn Sie sich für ältere Ausgaben der Let’s dance – CDs interessieren, klicken Sie bitte auf die entsprechenden Stichworte unter dem Artikel.

