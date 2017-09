Tanzsport WM 2017 Latein WDSF-Profis 21.10.2017 in Leipzig

Am Samstag, 21. Oktober 2017 ist in Leipzig die Tanzsport Weltmeisterschaft 2017 Lateinamerikanische Tänze der WDSF-Profis. Mit dabei sind (hoffentlich) aus Deutschland das Tanzpaar Pavel Pasechnik – Marta Arndt, die alle Chancen auf eine gute Platzierung haben.

Das Tanzpaar Pavel Pasechnik – Marta Arndt gehört seit vielen Jahren zu den besten Latein-Tanzpaaren, die wir in Deutschland haben. Auch seit ihrem Wechsel in die WDSF-PD bzw. der DTV Professional Division. sind sie immer unter den ersten Tanzpaaren bei Tanzturnieren und -Meisterschaften dabei und konnten bereits tolle Erfolge erreichen. Zur WM 2017 Latein in Leipzig am 21.10.2017 fahren sie außerdem als amtierende Deutschen Meister Latein der DTV-PD.

Die Profi-Tänzerin Marta Arndt kennen sicher viele Tanz-Fans aus der TV-Show Let’s dance, in der Marta Arndt schon mehrfach die Herzen der RTL-Zuschauer erobern konnte.

Welche Tanzpaare sonst noch in Leipzig bei der WM Latein 2017 starten, wissen wir noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass sich keines der derzeit weltbesten Profi-Latein-Tanzpaare der WDSF diese Gelegenheit entgehen lassen wird.

Sie können als Zuschauer in Leipzig dabei sein. Die Weltmeisterschaft wird in der Neuen Messe ausgetragen, Halle 3. Es gibt sehr verschiedene Tickets von 49 – 165 €. Die Vorrunde beginnt schon am Nachmittag, die Zeit steht noch nicht fest.

Das WM-Finale (sicher auch Halbfinale) ist eingebettet in eine Abendveranstaltung ab 19.00 Uhr mit Publikumstanz nach Live-Musik der Dresdner Gala-Band und Show-Programm. Da können Sie sich auf beste (tanzsportliche) Unterhaltung und überhaupt einen schönen Abend freuen! Das sei aus Erfahrung versprochen!

Die Tickets für die WM Latein 2017 in Leipzig bekommen Sie entweder eventim oder direkt beim Veranstalter unter 0341 141414.

Mehr über das Tanzpaar Pavel Pasechnik – Marta Arndt finden Sie unter dem vorn verlinkten Stichwort. Wenn Sie sich für unsere Artikel mit bzw. über Marta Arndt im Zusammenhang mit Let’s dance interessieren, klicken Sie auf unser Stichwort Marta Arndt.

Weitere aktuelle Meldungen finden Sie auch in unserem Tanzsport-Magazin und dort z.B. auch eine Übersicht über weitere Tanz-Turniere und Meisterschaften. Eine Übersicht über alle sportlichen Meldungen im Magazin finden Sie unter Sport.