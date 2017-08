Vicky Corbacho – Bachata Album “It’s Vicky”

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 4.08.2017

Vicky Corbacho ist eine der wenigen Künstler aus Europa, die sich der Bachata-Musik mit eigenen Songs widmen.“It’s Vicky” heißt Ihr aktuelles Album. Schon seit einiger Zeit veröffentlicht Vicky Corbacho immer wieder einzelne Bachata-Songs daraus und auch entsprechende Videos dazu, die im Übrigen bei uns aktuell zu hören waren und sind.

Auf dem Album “It’s Vicky” sind auch alles eigene und entsprechend neue Bachata-Songs, die sich wunderbar zum Tanzen eignen. Nur der letzte Song ist ein Cover von dem berühmten Popsong “Lady Marmalade”. Bei vielen Salsa-Tänzern sind solche Cover sehr beliebt. Uns sind ureigene Bachata-Songs meist lieber und nur manchmal können uns auch Coversongs begeistern. Der hier eher nicht.

Das tut aber unserem wohlmeinenden Urteil über das Album “It’s Vicky” von Vicky Corbacho gar keinen Abbruch! Die anderen Songs können wir mit reinem Herzen empfehlen! Auch Bchata-Anfänger treffen hier eine gute Wahl!

Diese Bachata haben alles, was ein guter Bachata-Song haben muss. Man hört sich schnell ein und kann auch bald ein paar Textzeilen mitsingen. Das Tanzen funktioniert wunderbar. Wir sind sicher, Ihr werdet die Lieder von diesem Album bald genauso lieben, wie wir! Bei uns gehören die Titel von Vicky Corbacho fest in die Playlist – und wir verfolgen die Sängerin nun schon eine ganze Weile… Das ist eine tolle schöne Bachata-CD, die von uns unbedingt einen Musik-Tipp bekommt!

Ihr könnt übrigens die neueren Auskopplungen bei uns in unseren Bachata Hits 2017 hören. Einige sind schon 2016 veröffentlicht worden. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack:

Eine Cd von demAlbumgibt es hier bei uns nicht. Aber, Ihr könnt das Album als mp3 herunterladen oder auch streamen ohne zusätzliche Kosten, wenn Ihr amazon music habt. Der Link führt zu allen Varianten des Albums.

