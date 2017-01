Album vom Neujahrskonzert 2017 der Wiener Philharmoniker veröffentlicht

Seit heute, dem 9.1.2017, gibt es nun auch das Album vom Neujahrskonzert 2017 der Wiener Philharmoniker, als CD, Download, Stream und Vinyl. Wir hatten bereits ausführlich über dieses Konzert der Wiener Philharmoniker berichtet, das traditionell am Neujahrstag in Wien stattfindet und vom ORF in viele Länder der Erde übertragen wird. Tradition sind auch die wechselnden Dirigenten. Diesmal stand am Pult der Wiener Philharmoniker beim Neujahrskonzert Gustavo Duhamel.

Die Auswahl der Stücke ist immer sehr traditionell geprägt, variiert dennoch angenehm und im Rahmen der Möglichkeiten abwechlungsreich. Das wird man je nach Zugang zur Klassischen Musik durchaus etwas unterschiedlich beurteilen. So ist es auch mit der Beurteilung der Leistung. Klar ist, dass hier eines der besten und traditionsreichsten Orchester der Welt spielt, das in diesem Jahr schon 175 Jahre feiert. Dennoch prägen die jeweiligen Dirigenten das Spiel des Orchesters in unterschiedlicher Weise. Und so ist es nicht nur die Auswahl der jeweiligen Stücke, die dieses Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zu etwas Besonderem und Einzigartigem macht, sondern auch die Ausrichtung und der (musikalische) Charakter de jeweiligen Dirigenten.

Wegen der relativen Leichtigkeit de Stücke sind die Alben vom Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aber nicht nur ein Leckerbissen für den geübten Klassik-Hörer, sondern eigentlich immer auch für Klassik-„Anfänger“ geeignet. Das kann man so uneingeschränkt empfehlen!

Das Album vom Neujahrskonzert 2017 der Wiener Philharmoniker bekommen Sie als CD für 16,99 €, als Download für 11,89 €, als Schallplatte für 24,99 e und wer amazon music hat, kann das ganze Konzert auch ohne zusätzliche Kosten hören. Unter den kauf-Links hier im Artikel finden Sie auch das gesamte Repertoire, das gespielt wurde. Wir müssen das hier sicher nicht extra wiederholen.

