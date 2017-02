Bachelor 2017 am 8.2.2017 – Wird die Küss-Parade eröffnet?

Der Bachelor 2017 geht am 8.2.2017 das erste Mal auf Tuchfühlung mit seinen Kandidatinnen. Küssen erlaubt! Glaubt man den Vorschau-Trailern, ist Bachelor Sebastian im Verlauf der Staffel fleißig beim Küssen. Wird die Kuss-Parade schon heute am 8.2.2017 eröffnet? Es gibt in der 2. Show vom Bachelor 2017 2 Gruppen-Dates -da wird bestimmt nicht geknutscht- und das erste Einzel-Date, wo das gut möglich wäre.

Beim ersten Gruppen-Date wird Baseball gespielt und abends gibt es ein gemeinsames Abendessen der Sieger mit dem Bachelor Sebastian. Beim zweiten Gruppen-Date entdecken die Bachelor-Ladys Graffiti in Miami. Abends gibt es wieder ein Abendessen, ob mit einer oder mehren Bachelor-Kandidatinnen, wissen wir nicht. -Entdeckungsreise in Miami, klingt an einer exklusiven Location bei einem romantischen Dinner aus.

In der Villa der Kandidatinnen gibt’s derweil Stress, wobei Kattia irgendwie im Mittelpunkt steht. Da hat der erst Zickenkrieg ja nicht lange auf sich warten lassen…

Beim Einzel-Date wird vermutlich Kandidatin Inci ausgewählt (keine Garantie, nur eine Vermutung) zum Freizeit-Spaß mit Sebastian, Speedboat und Flyboards. Abends darf die auserwählte Kandidatin mit in die Bachelor-Villa. Eigentlich ist Inci rein nominal nicht die Kandidatin, die sich auf ein schnelles, flüchtiges „Abenteuer“ einlässt. Also wird wohl eher doch nicht geküsst beim Bachelor am 8.2.2017?

Wer Bachelor am 8.2.2017 eine Rose erhält und wer ausscheiden muss, ergänzen wir dann nach der Sendung genau hier! Außerdem gibt es noch eine weiße Rose, an deren besondere Bedeutung wir uns aber nicht genau erinnern können: Eine Art Joker, sich in z.B. ein Einzel-Date „einzubuchen“. So in etwa jedenfalls.

Update: Die weiße Rose bekam Viola. Außerdem haben sind weiter Julia F., Erika, Caroline, Silvana, Cara, Alesa, Sabrina, Kattia, Tina S, Clea-Lacy, Fabienne, Anna, Janika und Inci,

Ausgeschieden sind Jana, Julia P. und Tina B.

Den Bachelor 2017, Sebastian, hatten wir bereits kurz vorgestellt (siehe Artikel Sebastian ist der Bachelor 2017). Und über die 22 Bachelor-Ladies gibt es sogar schon 2 Artikel bei uns. Dort steht auch immer aktuell, wer schon ausgeschieden ist:

