Buch-Tipp: „Ein Weihnachtsmann fürs Leben“ von Angela Ochel

Der Titel der Weihnachtsgeschichte im Buch „Ein Weihnachtsmann fürs Leben“ von Angela Ochel ist vielleicht nicht der treffendste. Falsch ist er aber auch nicht. Erzählt wird nämlich der Tag vor Weihnachten aus Sicht der kleinen Luisa, die ihrer Mutter ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen möchte: Einen Prinzen, den die sich -meint Luisa- wünscht. Dafür stiehlt sich die 5-Jährige mit 7 € und vielen guten Vorsätzen ausgestattet aus dem Kindergarten und geht in das Kaufhaus, in dem ihre Mutter arbeitet. Dort kennt sie natürlich alle Angestellten, mag sie oder auch nicht so sehr, und zieht sie zu Rate. Leider hat keiner in seiner Fachabteilung Prinzen vorrätig, dafür aber ein offenes Ohr für Luisa und ihr Anliegen und manchen guten Rat.

Diese Geschichte ist von Angela Ochel anrührend und oft mit einer Portion Witz und einer Prise Lebensweisheit erzählt. Ein Buch, das schnell gelesen oder auch gehört ist – und wunderbar in die Vorweihnachtszeit passt. Es ist nicht sehr lang und für Erwachsene geschrieben, auch wenn man vermuten könnte, dass Kinder an einer solchen Geschichte auch ihre Freude haben könnten. Hätten sie bestimmt, aber dafür müsste man das Buch umschreiben. Jugendliche können sicher damit etwas anfangen.

Leider ist das Ende von Angela Ochel nicht in gleicher Weise sorgfältig ausgearbeitet, wie die ganze Geschichte an sich. Da wäre mehr drin gewesen. So hat man irgendwie den Eindruck, das Buch musste nun fertig werden oder zu Ende gehen. Das ist aber nur ein kleiner Schönheitsfleck auf der sonst schönen Erzählung.

Deshalb gibt es dennoch eine uneingeschränkte Empfehlung für das Buch „Ein Weihnachtsmann fürs Leben“. Gerade jetzt so kurz vor Weihnachten ist die Kürze vielleicht die besondere Würze. Für dieses Buch hat man noch Zeit oder schafft es auch über die Weihnachtsfeiertage, falls man dafür so etwas sucht.

Das Taschenbuch kostet 8,99 €, das Hörbuch gibt es für ein halbes Guthaben und die Kindle Edition kostet 6,99 €.

