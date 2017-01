Dschungelcamp 2017 beginnt am 13.1.2017: Fakten, Lage, Ablauf

Wer ist dabei? Was läuft und wie? Wo wird das Dschungelcamp gedreht?

Das Dschungelcamp 2017 öffnet am Freitag, den 13.1.2017 seine Pforten für 16 Tage Dschungelcamp-Wahnsinn und schließt am 28.1.2017 wieder. Dann gibt es am Sonntag, den 29.1.2016 noch einmal die obligatorische Retrospektive und das Wiedersehen sowie Rede-und-Antwort-stehen aller Dschungel-Bewohner 2017.

Das 11. Mal schon fliegt RTL „Prominente“ nach Australien, von denen die meisten hoffen, ein Dschungel-Star oder gar Dschungelkönig zu werden, auf dass die Kassen sprudeln.

Das Dschungelcamp liegt im Surfer-Paradies

Das Dschungelcamp wird in Australien gedreht, im Hinterland von Gold Coast im Bundesstaat Queensland. Dort herrscht subtropisches Klima mit im Januar im Mittel Temperaturen von 29°C, die auch nachts auch nie auf weniger als 20°C sinken. Gold Coast ist ein Surfer-Paradies in der Nähe von Brisbane mit traumhaften Stränden und eben auch Regenwald, in dem das Dschungelcamp gedreht wird. Die Stadt an der australischen Ostküste wurde nach der Region benannt, die 1770 von James Cook entdeckt wurde und sich schon 100 Jahre später als ein erstes Touristik-Zentrum entwickelte. In den Goldenen 1920er-Jahren boomte die Stadt und ab den 1980er-Jahren noch einmal mit dem Aufbau einer modernen Ferien- und Freizeit-Industrie.

Das Dschungelcamp selbst wird von mehreren Fernsehstationen genutzt, die dort jeweils ihr eigenes Dschungelcamp produzieren. Man achtet darauf, den kostbaren Regenwald zu schützen. So werden z.B. nur Produkte verwendet, die von der australischen Naturschutzbehörde genehmigt, also besonders umweltverträglich sind.

Wer ist beim Dschungelcamp 2017 dabei?

Wieder dabei sind als Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Die Moderation, das heißt eigentlich die spitzen und bissigen Kommentare -in denen wir als Salsango auch schon mal Erwähnung fanden-, sind ja längst Teil der Attraktion des Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Kandidaten oder Bewohner oder Dschungel-Stars sind immer Hoffnungsvolle und Gescheiterte, Junge und Alte, Sehenswerte und Talentierte, Streitsüchtige, Ruhige, Laute, Schrille… Zu raten, wer denn beim Dschungelcamp 2017 dabei sein könnte, hat meist nicht viel Sinn, denn RTL gräbt oft Leute für den Dschungel aus, die vorher keiner auf der Rechnung hatte.

Die Bandbreite der Dschungel-Bewohner ist immer die Gleiche: Schauspieler, Moderatoren, Musiker, Sportler, Models, Reality-TV- und Laufsteg-Sternchen oder RTL-Eigengewächse z.B. aus dem Bachelor oder DSDS oder sonst irgendwie vergleichbaren Sendungen. Wer eben Zeit hat, Geld braucht oder sich einen Kick für die eigene Karriere erhofft. Hat ja auch hier und da schon funktioniert…

Der Sender wird rechtzeitig bekannt geben, wer bei IBES 2017 dabei ist, und wir werden dann diesen Artikel hier ergänzen. Wir sind sicher, das ist früh genug! Schließlich haben wir einige Tage Zeit, täglich die Promis und Prominentchen kennen zu lernen.

Wie läuft IBES 2017 ab?

Never change a winning… Ihr wisst schon. Es bleibt alles beim Alten. Am ersten Tag werden die Dschungel-Kandidaten vorgestellt, sie treffen sich und werden -meist in 2 Gruppen- ins Dschungelcamp geflogen. Nicht direkt, den letzten Teil müssen sie per pedes selbst erkunden. Hier scharfen sich meist schon die ersten Profile und man bekommt eine Ahnung davon, was uns im Dschungelcamp 2017 erwartet, wer wohl welche Rolle spielen wird: Wer könnte vielleicht mit wem, wer ist das Ekel oder die Nervensäge, wer hat Teamgeist, wer die enttäuschenden Farblosen.

Dschungelprüfungen und Ausscheiden

Dann warten in der ersten Woche Dschungelcamp jede Menge Prüfungen und wenn keine(r) ruft „Ich bin ein Star. Holt mich hier raus!„, bleiben auch alle Bewohner dem Camp erhalten. Die Zuschauer entscheiden aber, wer jeweils zur täglichen Dschungelprüfung antreten darf oder muss. Das wird jeder Dschungel-Bewohner anders interpretieren. Antreten muss immer der oder die mit den meisten Anrufen.

Weil die Dschungelbewohner auf extreme Schonkost mit Reis und Bohnen, natürlich ungewürzt, gesetzt sind, steigt der Druck von Tag zu Tag, in den Prüfungen und Aufgaben sich zusätzliches Essen und kleine Köstlichkeiten zu erspielen. Erfahrungsgemäß gelingt das nicht jedem, weshalb dann alle Kohldampf schieben müssen.

In der zweiten Woche Dschungelcamp dürfen die Camper dann selbst entscheiden, wer zur Dschungelprüfung geht und die RTL-Zuschauer wählen Tag für Tag einen Bewohner aus dem Camp raus. Es fliegt der oder die mit den wenigsten Voting-Anrufen.

Neben den Dschungel-Prüfungen selbst gibt es noch die Schatzsuche(n) und Gruppenaufgaben, die zu lösen sind und für die es -bei erfolgreicher Erledigung- meist etwas zu Essen oder entbehrte Genussmittel gibt.

Am Ende gibt es das Dschungel-Finale mit 3 Kandidaten, in dem jeder Finalist noch eine Prüfung bestehen muss, bevor die Zuschauer entscheiden, wer Dschungelkönig 2017 oder Dschungelkönigin 2017 wird. Da gab es oft schon Entscheidungen, die man zu Beginn der Staffel nicht unbedingt hat erwarten können.

