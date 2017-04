Dancing Stars 2017 am 28.4.2017 Tolle Songs und Tänze – Alle Tanzpaare – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Spannung wieder bei den Dancing Stars 2017 am 28. April 2017. Uns erwarten Tänze nach tollen Songs – und wer wird diesmal ausscheiden? Erwischt es erneut ein Paar, von dem man eigentlich meint, es sei sicher? Bei Dancing With The Stars, der amerikanischen Schwester-Sendung, musste in dieser Woche sogar das von der Jury am besten bewertete Tanzpaar gehen. Hoffen wir, dass uns das bei den Dancing Stars 2017 erspart bleibt!

Neben den üblichen Tänzen, die gute Leistungen versprechen, gibt es bei den Dancing Stars am 28.4.2017 noch einen Gruppen-Tanz nach einem Medley aus Grease. Diese Gruppen-Tänze sind bei den Dancing Stars bisher immer ein Highlight gewesen, auch wegen der oft aufwändigen Choreografie und Bühnen-Dekoration, die der ORF dafür auffährt. Musikalisch wird uns das Dancing Stars – Orchester verwöhnen mit Hits wie „You’re the One That I Want“, „We Go Together“ und „Summer Nights“. Obwohl alle noch verbliebenen Tanzpaare der Dancing Stars 2017 bei diesem Gruppentanz mittanzen, vergibt die Jury für diese Darbietung aber keine Punkte.

Bei den normalen Paar-Tänzen ist bei den Dancing Stars am 28.4.2017 Abwechslung angesagt. Es gibt 7 verschiedene Tänze. Nur die Rumba wird 2 x getanzt. Da hätte sich doch bestimmt auch noch ein neuer Tanz gefunden? Na, macht nichts, denn die Tänze werden bestimmt trotzdem toll, denn die Song-Auswahl verspricht, den Paaren entgegen zu kommen! Da sind z.B. Florian Gschaider – Monica Weinzettl mit einen Quickstep dabei, Martin Ferdiny – Maria Santner tanzen einen zuckersüßen Jive, Volker Piesczek – Alexandra Scheriau tanzen einen zackigen Tango, Dimitar Stefanin – Riem Higazi eine gefühlvolle Rumba und Thomas Kraml – Ana Milva Gomes tanzen Cha Cha Cha. Selbst Walter Schachner wird sich beim Langsamen Walzer in die sicheren Arme von Lenka Pohoralek legen können.

Schwieriger könnte es bei Willi Gabalier – Niki Hosp und Otto Retzer – Roswitha Wieland werden. Niki und Willi tanzen die 2. Rumba des Abends – und weil Niki bisher so ihre Nöte hatte beim Ausdruck verführerischer Weiblichkeit, darf man gespannt sein, wie Willi das in der Choreografie löst und Niki tanzt. Allerdings könnte der Song ihnen entgegen kommen, weil der zwar sehr gefühlvoll ist, aber eher romantisch als verführerisch ist. Also könnten beide viel im Paar zusammen sein. Rosi und Otto tanzen Samba! Ausgerechnet Otto Retzer muss diesen Tanz bekommen. Es schwant einem, dass wir morgen Abend nach den Dancing Stars konstatieren, wir hätten schon bessere Samba-Tänze gesehen. Aber wer weiß, der Disco-Klassiker lässt eine Menge Interpretations-Spielraum für die Choreografie, da müssen Rosi und Otto kein Karnevals-Feuerwerk a la Rio de Janeiro in Wien abbrennen.

Paare, Songs, Tänze und Punkte Dancing Star 2017 am 28.4.2017

Folgende Tänze werden von den Paaren nach diesen Songs am 28.4.2017 getanzt. Die Reihenfolge der Paare hier wie immer alphabetisch:

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml tanzen einen Cha Cha Cha nach „Beggin“ von Madcon

Martin Ferdiny – Maria Santner tanzen einen Jive nach „Candyman“ – vermutlich von Christina Aquilera, es gibt mehrere Songs, die so heißen

Monica Weinzettl – Florian Gschaider tanzen Quickstep nach „Pon de Replay“ von Rihanna, schon ein Quickstep-Klassiker im Tanzsport

Niki Hosp – Willi Gabalier tanzen eine Rumba nach „When You Say Nothing at All“ von Ronan Keating aus “Nothing Hill”

Otto Retzer – Roswitha Wieland tanzen eine Samba nach dem Sommer-Hit „La Isla Bonita“ von Madonna

Riem Higazi – Dimitar Stefanin tanzen Rumba nach dem Evergreen „If You Leave Me Now“ von Chicago

Volker Piesczek – Alexandra Scheriau tanzen Tango nach dem Song „Dance Mephisto“ von Falco

Walter Schachner – Lenka Pohoralek tanzen Langsamer Walzer nach dem Song „Love Ain’t Here Anymore“ von Take That

Alle Tanzpaare, die prominenten Kandidaten und auch die Profi-Tänzer hatten wir bereits vorgestellt in den Artikeln unter dem Stichwort Dancing Stars 2017, wie z.B. hier Dancing Stars 2017: Wer tanzt mit wem? Die Tanzpaare.

Interessieren Sie sich auch für ältere Staffeln, schauen Sie bitte in das Stichwort Dancing Stars. Mehr Artikel allgemeinerer Natur finden Sie auch in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.