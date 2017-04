Dancing Stars am 21.4.2017: Bitteres Aus, Dirk Heidemann, Helden

Ausgeschieden bei den Dancing Stars am 21.4.2017 Norbert Schneider – Conny Kreuter – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Was für ein Ausscheidungs-Irrwitz zu Beginn der Dancing Stars 2017! In der Show am 21.4.2017 hat es Norbert Schneider – Conny Kreuter erwischt. Das tut mir nun aber auch für die beiden leid. Nach einem ordentlichen Tanz und Platz 3 der Jury-Wertung ist das wahrlich ein bitteres Ausscheiden.

Das ergab sich u.a. der nicht-olympischen Punkte-Vergabe bei den Dancing Stars, wenn die Reihenfolge der Jury-Bewertung mit der Publikumsgunst addiert wird. Anders, als z.B. bei Let’s dance in Deutschland oder eben Sportveranstaltungen, bekommen bei Punktgleichheit von Paaren die folgenden Dancing Stars – Tanzpaare nur einen Punkt weniger, als die davor liegenden. Sonst, bei anderer Zählweise, hätten gestern Volker Pieczek – Alexandra Scheriau 4 Punkte weniger gehabt, als die letzten Paare davor – denn das waren gleich 4 mit gleichen Punkten nach der Jury-Wertung. Das wäre wohl nicht aufzuholen gewesen und ich hätte heute deren bitteres Ausscheiden beklagt. Denn eigentlich finde ich das Verfahren bei den Dancing Stars angenehmer. Ist ja keine Sport-Veranstaltung, sondern eine Unterhaltung-Show mit Wettbewerbscharakter.

Volker Pieczek – Alexandra Scheriau bei den Dancing Stars am 21.4.2017 – Foto: ORF – Thomas Jantzen

Ich hatte mir bei der Punktevergabe für Volker Pieczek – Alexander Scheriau schon gedacht, dass Balacz Ekker sich den einen Punkt nun auch noch raus leiern hätte können. 3 Punkte wie bei den davor liegenden Paare wären durchaus drin gewesen – und 5 Paare hätten gemeinsam 19 Punkte gehabt. Vielleicht war das aber auch der entscheidende Push für die ORF-Zuschauer, einmal mehr für Volker Pieczek – Alexandra Scheriau abzustimmen, denn die müssen ja in der Zuschauer-Gunst mindestens 3 Plätze vor Norbert Schneider – Conny Creuter gelegen haben.

Ganz unabhängig von aller Wertungs-Arithmetik bei den Dancing Stars am 21.4.2017 war mir der Tanz von Volker Pieczek – Alexandra Scheriau aber auch zu viel Chi Chi, irgendwie alles zu schwammig, die Choreografie nicht wirklich schön. Ich fand die Kritik von Karina Sarkissova dazu sehr passend gestern.

Sonst jedoch war ich gestern ganz dicke mit Dirk Heidemann. Wenn sich hier einiges wiederholt, was Dirk Heidemann gestern in der Dancing Stars – Jury gesagt hat, dann weil ich oft exakt das Gleiche schon aufgeschrieben oder mir gedacht hatte. Das war schon fast unheimlich…

Zum Beispiel hatte ich bei der Schlafmaske von Riem Higazi – Dimitar Stefanin auch erst an “50 Shades of Grey” gedacht – bis ganz am Ende die Schlafmütze ins Spiel kam und auch mir Schlafmütze es dämmerte: “Dream a little dream of me” war die Musik… Alles klar! Schön für Riem Higazi – Dimitar Stefanin, dass der Slowfox gestern so gut geklappt hat, und mich der Eindruck letzte Woche also nicht ganz getäuscht haben kann. Ich fand 30 Punkte zwar sehr optimistisch gewertet, denn dafür hing mir Riem Higazi doch zu sehr an Dimitar Stefanin dran, als sie aktiv mitgetanzt hätte. Zu deutlich war mir der Unterschied zwischen Promi und Profi, zu sehr hat Dimitar Riem übers Parkett geschoben. Aber, was soll’s: Helden gab es gestern ohnehin nicht viele auf dem Tanzparkett.

Mein Held gestern war Otto Retzer! Die Nummer, mit dem Rolllator zur Eröffnung des Tanzes zu rollen, fand ich sehr gelungen (und Heidemann ja offenbar auch). Ich fand’s jedenfalls lustig und habe nur noch die im Rolllator-Tanz typischen Armbewegungen vermisst. Den (Rolllator-Tanz) gibt es tatsächlich – dafür kann man sogar eine spezielle Tanzlehrer-Qualifikation machen und die Herrschaften, die diesen “Sport” betreiben, haben eine Menge Freude daran, wie ich selbst schon aus 1. Hand erfahren durfte!

Otto Retzer bei den Dancing Stars am 21.4.2017 – Foto: ORF – Thomas Jantzen

Neben diesem Joke war es aber auch schön zu sehen, dass Otto Retzer – Roswitha Wieland sich die Kritik von zuletzt offenbar zu Herzen genommen haben. Der Slowfox gestern bei den Dancing Stars am 21.4.2017 war viel besser, als die Tänze zuletzt. Am besten klappt es, wenn beide als Paar zusammen tanzen. Sobald Otto Retzer allein steht, wird er fest und jede Dynamik weicht aus seinem Körper wie Luft aus einem kaputten Luftballon. Das -zugegeben- mit einer gewissen Grandezza…

Meine Heldin gestern war Maria Santner! Beim Anblick des candy-pink-farbenen Kleides gestern vor der Show, war mir erst ein bisschen schwummrig in den Augen, so grell drängte es sich in den Vordergrund. Doch der Quickstep von Martin Ferdiny – Maria Santner dann hat mir richtig gut gefallen, war irgendwie hübsch anzusehen. Dann passte auch das Kleid und alles gut zu Martin Ferdiny. Ich fand den Tanz rund, ausgewogen und zugleich schwungvoll genug für einen Quickstep. Die 28 Punkte waren angemessen, aber im Vergleich zu anderen Tanzpaaren doch etwas zu bescheiden, vielleicht dem frühen Startplatz als Eröffnungstanz geschuldet.

Martin Ferdiny – Maria Santner bei den Dancing Stars am 21.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Enttäuscht dagegen haben mich Monica Weinzettl – Florian Gschaider. Hier ging’s auch schon mit dem Kleid los, das wohl etwas verdecken sollte, was vielleicht gar nicht versteckt werden braucht. Es wirkte in der Bewegung oft sehr “tonnig”. Erst auf dem Foto hier habe ich entdeckt, was für schöne Beine Monica Weinzettl eigentlich hat. Die hat das Kleid bei Tanzen aber verschluckt. Abgesehen von Äußerlichkeiten war die Rumba gestern irgendwie hölzern, hat mir die spezielle Verbundenheit zwischen den Tanzpartnern gefehlt. Ich hatte den Eindruck, Monica Weinzettl hat nicht aktiv genug getanzt, um diesen typischen Rumba-Sabor entstehen zu lassen. Dazu die vielen Hebungen, die doch sonst gar nicht so die Art von Florian Gschaider sind. Dass dann ausgerechnet die angekündigte Fall-Figur daneben gehen musste, ist irgendwie bezeichnend für den ganzen Tanz, auch wenn ich selbst über solche Fauxpas leicht hinweg sehen kann.

Monica Weinzettl – Florian Gschaider bei den Dancing Stars am 21.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Walter Schachner – Lenka Pohoralek hatten für die Dancing Stars am 21.4.2017 wohl einen Rollentausch mit Otto Retzer verabredet. Walter Schachner wirkte eher wie ein Cowboy in einem 50er-Jahre-Hollywood-Western, als ein agiler, wilder Rock’n’Roller mit Aufbegehren im Blut. Auch von der spritzigen Lebendigkeit des Jive habe ich nicht viel entdeckt, dafür war mir die Choreo zu einfach gestrickt. 19 Punkte und damit Gleichstand mit 4 anderen Paaren gestern waren sehr schmeichelhaft und wurden von mir als Kredit auf die nächste Sendung verstanden.

Walter Schachner – Lenka Pohoralek bei den Dancing Stars 21.4.2017 – Foto: ORF – Günther Pichlkostner

Besser in Schwung kommen langsam Niki Hosp – Willi Gabalier. Irgendwie neckisch die kurze Andeutung, als Willi in die Arme von Niki springt. Das war wie ein Spritzer Soda in immer noch schwierige Tänze. Ich habe den Eindruck, Willi entdeckt seinen Schalk wieder und die spielerische Leichtigkeit, mit der er tanzen kann. Niki Hosp tut das auch gut und wenn beide als Paar zusammen tanzen, ist das schon recht passabel. Zwar sieht das immer noch gehemmt aus bei Niki Hosp. Besonders wenn sie allein ist, weiß sie noch nicht so richtig was mit sich anzufangen. Aber, ich will ihr gern die Zeit geben, weil ich meine, es entwickelt sich und sie entdeckt langsam den Spaß am Tanzen.

Niki Hosp – Willi Gabalier bei den Dancing Stars am 21.4.2017 – Foto: ORF – Thomas Jantzen

Den hat zweifelsohne Ana-Milva Gomes! Ein letztes Mal Dirk Heidemann hier im Artikel: Ich meine auch, zu einer soliden Leistung von Ana-Milva Gomez – Thomas Kraml braucht es den Coup, um die Herzen zu erobern. Genau dieser Kick fehlt mir jedoch, nachdem ich nun weiß, dass Ana Milva Gomez gut tanzen kann. Dabei liegt Schlüssel wohl bei Thomas Kraml, der den hoffentlich rechtzeitig heraus kramln kann (sorry, ich konnte nicht widerstehen…), bevor die tänzerische Blüte in aller Schönheit vergeht, wie eine Königin der Nacht. Auch hier ist der Tanz gut, wenn beide im Paar tanzen. Der Show-Figuren war es mir dann aber zu viel und die selbst zu beliebig, als dass sie mich hätten aus dem Sitz reißen können. Ich fand das Kleid übrigens auch nicht sehr tango-typisch. Das war viel zu viel Kleid und hatte eher einen folkloristischen Touch, der in Richtung der Mexiko wies. Eine gute Bewertung durch die Jury war aber verdient!

Ana-Milva Gomez – Thomas Kraml bei den Dancing Stars am 21.4.2017 – Foto: ORF – Thomas Jantzen

