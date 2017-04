Dancing Stars 2017 am 21. April 2017 – Tänze, Songs, Punkte

Dancing Stars 2017 am 21. April 2017 – hier die Jury – Foto: ORF – Hans Leitner

Die Dancing Stars 2017 am 21. April 2017 sind Abschluss der ersten “normalen” Woche 2017, wo nun wieder die Entscheidung ansteht, wer ausscheidet. Hoffen wir, dass uns ein Deja-vu erspart bleibt und die ORF-Zuschauer nicht Woche um Woche Promi-Tänzer durchzotteln, die hinter anderen Promis deutlich hinterher tanzen. Bei jedem einzelnen Tanz kann man ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein, in der Aneinanderreihung mehrerer Tänze erkennt man aber schon, in welche Richtung es geht.

Und falls die ORF-Zuschauer eine Rechnung offen hatten mit Danilo Campisi -was man hier und da lesen konnte und vermutet hat-, dann ist die ja jetzt beglichen. Sollte es wirklich so gewesen sein, ist das kaum verständlich. Weder die Kritik an Danilos Jury-Kritik vor 2 Wochen, noch die an seinem Gefühlsausbruch letzte Woche. Die Jury ist weder heilig noch unfehlbar und wollen wir nicht Tänzer, die mit Engagement und ganzem Einsatz ihre Aufgabe annehmen? Coole, smarte Typen, die (scheinbar) nichts anrührt, sind doch eher etwas für Manager-Sessel, Consulting-Firmen und Bank-Hinterzimmer. Ungarischer Heißsporn in der Jury gegen sizilianisches Blut auf dem Parkett – das ist nun also vorbei…

Recht abwechslungsreich und ausgewogen tanzen die Tanzpaare der Dancing Stars 2017 am 21. April 2017. Geplant sind 2 x Slowfox, Quickstep und Rumba sowie je einmal Samba, Tango, Jive. Das ist sogar zwischen Standard und Latein ausgeglichen, soweit das bei 9 Tanzpaaren möglich ist.

Freuen kann man sich auch wieder auf die bisher hervorragende Arbeit der Dancing Stars – Jury, bestehend aus Nicole Hansen, Dirk Heidemann, Karina Sarkissova und Balázs Ekker, das angenehme und zuweilen bissig-ironische Moderations-Duo Miriam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger und natürlich das oft genug berauschende gute Dancing Stars – Orchester.

Die Minuten des “fehlenden” Tanzes gegenüber der Vorwoche füllt Nathan Trend, der Österreich in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest vertritt, mit dem Song „Running on Air“. Und nun die

Tänze und Songs bei den Dancing Stars am 21.4.2017

Die Paare sind wie immer alphabetisch nach dem Vornamen der Promis sortiert:

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml tanzen einen Tango nach dem Song „Goldfinger“ von Shirley Bassey

tanzen einen Slowfox nach dem Lied „Frauen regier’n die Welt“ von Roger Cicero Riem Higazi – Dimitar Stefanin tanzen einen Slowfox nach dem Song „Dream a Little Dream of Me“, der übrigens schon aus dem Jahr 1931 stammt und damals von Ozzie Nelson gesungen wurde und später von vielen großen und bekannten Sängern. Heute ist das Lied ein Jazz-Standard und den meisten sicher in der Version von The Mamas and the Papas bekannt – oder inzwischen auch Jüngeren von Robbie Williams mit Lily Allen

