Dancing with the Stars 2017 Finale Herbst Saison 25

Jordan Fisher und Lindsey Stirling nach Teil 1 DWTS-Finale 2017 gleich auf

Ein Finale von Dancing with the Stars 2017 im Herbst (Season 25) bräuchte es eigentlich nicht, aber trotzdem ist schön, die überragenden Tanzpaare dieser Staffel der Tanz-Show noch einmal zu sehen. Und es ist spannend, wie die Zuschauer in den USA letztlich entscheiden.

Es gab einen überragenden, prominenten Tänzer – das war Jordan Fisher, der mit seinen überwiegend glänzenden Leistungen begeistert hat. Lindsey Stirling hat auch oft gestrahlt und hätte den Sieg in fast jeder Tanz-Show verdient, wenn ihr da nicht so ein Überflieger vor der Nase herum getanzt hätte.

Frankie Muniz und Drew Scott (ausgeschieden im 1. Teil des DWTS-Finales) bleibt da eigentlich nicht mehr als die Rolle von Statisten. Sicher ist es in der Gesamtschau auch folgerichtig, dass Drew Scott als erster das Finale verlassen musste.

Doch, wie meistern Promis und Profis ihre letzten Aufgaben und wem schenken die TV-Zuschauer mehr Zuneigung?

Die Jury hält sich im 1. Teil des Finales von Dancing with the Stars 2017 Herbst heraus und vergibt für Jordan Fisher und Lindsey Stirling für beide Tänze jeweils 40 Punkte – volle Punktzahl. Getanzt wurde jeweils ein “normaler Tanz” und ein Freestyle.

Aber wir warten noch auf den 2. Teil und dann die Entscheidung, wer Sieger von DWTS 25 sein wird:

Zwischenstand nach Teil 1 des Finales Dancing with the Stars 2017 Season 25

Die zuerst genannte Wertung ist der “normale” Tanz, dann kommt der Freestyle

Jordan Fischer – Lindsay Arnold – 40+40=80 Punkte Lindsey Stirling – Mark Ballas – 40+40=80 Punkte Frankie Muniz – Withney Carson – 38+38=76 Punkte Drew Scott – Emma Slater – 36+39=75 Punkte

Videos und Tänze Finale Dancing with the Stars 2017 Herbst (Season 25)

Lindsey Stirling – Mark Ballas im Finale Dancing with the Stars 2017

Lindsey Stirling – Mark Ballas tanzen Quickstep nach “Barflies​ ​At​ ​the​ ​Beach” von Royal​ ​Crown​ ​Revue.

Lindsey Stirling – Mark Ballas tanzen Freestyle nach “Palladio” von Escala,

Jordan Fisher – Lindsay Arnold im Finale Dancing with the Stars 2017

Jordan Fisher – Lindsay Arnold tanzen Charleston nach “Bad Man” von Pitbull​ ​ft.​ ​Robin​ ​Thicke,​ ​Joe Perry,​ ​&​ ​Travis​ ​Barker.

Jordan Fisher – Lindsay Arnold tanzen Freestyle nach “Puttin’​ ​On​ ​The​ ​Ritz”​ von Taco in einer 2​017er-Version von ​Taco​ ​ft.​ ​tomX.

Frankie Muniz – Withney Carson im Finale Dancing with the Stars 2017

Frankie Muniz – Witney Carson tanzen Foxtrot nach “I​ ​Won’t​ ​Dance” von Frank​ ​Sinatra.

Frankie Muniz – Witney Carson tanzen Freestyle nach “Run​ ​Boy​ ​Run” von Woodkid.

Drew Scott – Emma Slater im Finale Dancing with the Stars 2017

Drew Scott – Emma Slater tanzen Paso doble nach “Get​ ​Ready” von Rayelle.

Drew Scott – Emma Slater tanzen Freestyle nach “The​ ​Ding-Dong​ ​Daddy​ ​of the​ ​D-Car​ ​Line” von Cherry​ ​Poppin’​ ​Daddies.

Mehr Artikel über diese Tanz-Show der ABC finden Sie unter den Stichwort Dancing With The Stars.

Dancing With The Stars des US-TV-Senders ABC ist die Schwester-Sendung von Strictly Come Dancing in der BBC, Let’s dance auf RTL und Dancing Stars im ORF.

Quellenangabe: Das Foto oben hat mit Dancing with the Stars Herbst 2017 nichts zu tun, sondern dient lediglich der Illustration. Foto-Credit oben am Foto.